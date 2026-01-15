Не морковью единой: эта цветная капуста по-корейски удивит вкусом (видео)

Необычайно вкусная закуска

Цветная капуста – полезный и универсальный овощ, который используется во многих блюдах: от легких салатов и супов до ароматных запеканок и гарниров. Ее нежные соцветия легко пропариваются, бланшируются или запекаются, а вкус прекрасно сочетается со специями и соусами. Для приготовления салатов по-корейски важно выбирать плотные, без темных пятен и водянистые соцветия, чтобы капуста оставалась хрустящей после маринования. Типичные ошибки – переварить капусту или слишком грубо измельчить овощи, из-за чего блюдо теряет текстуру; вместо классической остро-пряной заправки можно варьировать специи, добавлять кунжут или соевый соус для новых вкусовых оттенков. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".

Как приготовить цветную капусту по-корейски

Ингредиенты:

цветная капуста (соцветие) – 1 кг;

морковь – 1 шт.;

красный лук – 1 шт. средняя;

болгарский перец – 1 шт.;

чеснок – 3 зубка;

кориандр молотый – 1 ст. л.;

паприка сладкая – 1 ст. л.;

перец красный острый – 0,5 ч. л.;

перец черный молотый – 1 ч. л.;

уксус 6% – 2,5 ст. л. (или 2 ст. л. 9%);

растительное масло – 8 ст. л. (~120 мл);

соль – 1,5 ст. л.;

сахар – 1,5 ст. л.;

перец чили – по желанию;

Способ приготовления:

Разделить капусту на небольшие соцветия и бланшировать в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты, затем охладить в холодной воде. Натереть морковь на корейской терке, порезать болгарский перец соломкой, лук полукольцами, измельчить чеснок. В большой миске соединить капусту, морковь, перец, лук, чеснок и чили, добавить все специи и залить горячим маслом. Переложить в контейнер или банку, накрыть и оставить в холодильнике на 12 часов маринования.

Как и с чем подавать

Цветную капусту по-корейски подают охлажденной как самостоятельную закуску или салат. Она хорошо сочетается с мясными блюдами, отварным картофелем или рисом, а также с другими маринованными овощами. Для подачи можно посыпать свежей зеленью, добавить несколько капель лимонного сока или немного обжаренных семян кунжута. Блюдо также уместно на праздничном столе среди других холодных закусок.

Этот рецепт позволяет получить хрустящую, ароматную и яркую закуску, которая хорошо хранится в холодильнике. Блюдо легко адаптируется под разные вкусы: можно делать более или менее остро, добавлять любимые специи и масло. Маринованная цветная капуста по-корейски станет любимой на каждом столе, особенно для тех, кто ценит быстрые и яркие овощные закуски.