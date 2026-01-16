Яєчня за півтори хвилини: вірусний спосіб приготування без сковорідки, олії й зайвого посуду (відео)

Смачна страва нашвидкуруч

Звичну яєчню більшість готує на сковорідці, але соцмережі регулярно нагадують: інколи найпростіші рішення — найефективніші. У TikTok набрав популярності спосіб приготування яєць у мікрохвильовці, який займає лише півтори хвилини й не потребує ані олії, ані плити. Метод особливо зручний, коли немає часу, немає кухні або просто не хочеться мити посуд. А поділилися ним з нами на TikTok-сторінці "rosereisman".

Авторкою лайфхаку стала відома кухарка Роуз Райсман, яка показала, як приготувати яєчню за допомогою двох паперових тарілок. Яйця розбивають на одну тарілку, накривають другою — і відправляють у мікрохвильову піч на повну потужність приблизно на 1,5 хвилини. Якщо яєць більше або хочеться щільнішу текстуру, час радять збільшити ще на 20–30 секунд.

На перший погляд, спосіб виглядає занадто простим, але саме в цьому його перевага: яйця готуються рівномірно, не підсихають і не потребують додаткового жиру. У коментарях користувачі відзначають, що результат приємно дивує, а сам метод стає справжнім порятунком для швидкого сніданку або перекусу. Це приклад того, як мінімум дій може дати цілком гідний кулінарний результат.