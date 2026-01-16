Яичница за полторы минуты: вирусный способ приготовления без сковородки, растительного масла и лишней посуды (видео)

Вкусное блюдо на скорую руку

Привычную яичницу большинство готовит на сковороде, но соцсети регулярно напоминают: иногда самые простые решения — самые эффективные. В TikTok набрал популярность способ приготовления яиц в микроволновке, который занимает всего полторы минуты и не нуждается ни в масле, ни в плите. Метод особенно удобен, когда нет времени, нет кухни или просто не хочется мыть посуду. А поделились им с нами на TikTok-странице "rosereisman".

Автором лайфхака стала известная кухарка Роуз Райсман, показавшая, как приготовить яичницу с помощью двух бумажных тарелок. Яйца разбивают на одну тарелку, накрывают второй – и отправляют в микроволновку на полную мощность примерно на 1,5 минуты. Если яиц больше или хочется более плотную текстуру, время советуют увеличить еще на 20–30 секунд.

На первый взгляд способ выглядит слишком простым, но именно в этом его преимущество: яйца готовятся равномерно, не подсыхают и не нуждаются в дополнительном жире. В комментариях пользователи отмечают, что результат приятно удивляет, а сам метод становится настоящим спасением быстрого завтрака или перекуса. Это пример того, как минимум действий может дать вполне достойный кулинарный результат.