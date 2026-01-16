Ці вергуни на кефірі з’їдаються швидше, ніж готуються: справжній смак дитинства

Як приготувати золотисті вергуни, щоб вони не були жирними

Зима — найкращий час для домашньої випічки. Коли за вікном мороз і падає сніг, приємно наповнювати оселю теплом і ароматом свіжих смаколиків. Одним із найулюбленіших зимових частувань є вергуни. Для їх приготування потрібні прості продукти, які знайдуться майже в кожному холодильнику.

Готуються вони дуже просто і швидко. Рецептом з нами поділилися на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Кефір — 250 мл. Краще брати жирність 2,5% або вище. Чим кисліший кефір, тим краще.

Яйце — 1 шт.

Сіль — 0,5 ч. л.

Олія — 2 ст. л.

Цукор — 3 ст. л.

Розпушувач — 1 ч. л.

Борошно — 350-400 г

Рослинна олія — для смаження

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте кефір, яйце, цукор, сіль та олію. Кефір має бути кімнатної температури або навіть злегка теплим. Додайте розпушувач і поступово вводьте просіяне борошно. Замісіть тісто руками. Воно має бути м’яким і злегка липнути до рук. Розкачайте тісто в пласт товщиною приблизно 0,8–1 см. Наріжте його на ромби, квадрати або за допомогою склянки виріжте кружальця. Всередині ромбів зробіть надрізи та прокрутіть один край тіста всередину надрізу. Розігрійте олію на сковорідці. Олії має бути стільки, щоб вергуни в ній плавали — так вони просмажаться рівномірно. Смажте на середньому вогні до насиченого золотистого кольору з обох сторін (приблизно по 2 хвилини).

За бажання можна посипати вергуни цукровою пудрою. Також їх можна подати до столу разом з варенням або сметаною.