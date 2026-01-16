Ці вергуни на кефірі з’їдаються швидше, ніж готуються: справжній смак дитинства
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як приготувати золотисті вергуни, щоб вони не були жирними
Зима — найкращий час для домашньої випічки. Коли за вікном мороз і падає сніг, приємно наповнювати оселю теплом і ароматом свіжих смаколиків. Одним із найулюбленіших зимових частувань є вергуни. Для їх приготування потрібні прості продукти, які знайдуться майже в кожному холодильнику.
Готуються вони дуже просто і швидко. Рецептом з нами поділилися на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Кефір — 250 мл. Краще брати жирність 2,5% або вище. Чим кисліший кефір, тим краще.
- Яйце — 1 шт.
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Олія — 2 ст. л.
- Цукор — 3 ст. л.
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Борошно — 350-400 г
- Рослинна олія — для смаження
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішайте кефір, яйце, цукор, сіль та олію. Кефір має бути кімнатної температури або навіть злегка теплим.
- Додайте розпушувач і поступово вводьте просіяне борошно. Замісіть тісто руками. Воно має бути м’яким і злегка липнути до рук.
- Розкачайте тісто в пласт товщиною приблизно 0,8–1 см. Наріжте його на ромби, квадрати або за допомогою склянки виріжте кружальця. Всередині ромбів зробіть надрізи та прокрутіть один край тіста всередину надрізу.
- Розігрійте олію на сковорідці. Олії має бути стільки, щоб вергуни в ній плавали — так вони просмажаться рівномірно. Смажте на середньому вогні до насиченого золотистого кольору з обох сторін (приблизно по 2 хвилини).
За бажання можна посипати вергуни цукровою пудрою. Також їх можна подати до столу разом з варенням або сметаною.