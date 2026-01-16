Эти вергуны на кефире съедаются быстрее, чем готовятся: настоящий вкус детства

Как приготовить золотистые вергуны, чтобы они не были жирными

Зима – лучшее время для домашней выпечки. Когда за окном мороз и падает снег, приятно наполнять дом теплом и ароматом свежих лакомств. Одним из самых любимых зимних угощений являются вергуны. Для их приготовления нужны простые продукты, которые найдутся почти в каждом холодильнике.

Готовятся они очень просто и быстро. Рецептом с нами поделились на портале "Господинька".

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл. Лучше брать жирность 2,5% или выше. Чем кислее кефир, тем лучше.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука — 350-400 г

Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и растительное масло. Кефир должен быть комнатной температуры или даже слегка теплым. Добавьте разрыхлитель и постепенно вводите просеянную муку. Замесите тесто руками. Оно должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,8–1 см. Нарежьте его на ромбы, квадраты или с помощью стакана вырежьте кружочки. Внутри ромбов сделайте надрезы и прокрутите один край теста внутрь надреза. Разогрейте растительное масло на сковородке. Масла должно быть столько, чтобы вергуны в нем плавали — так они прожарятся равномерно. Жарьте на среднем огне до насыщенного золотистого цвета с обеих сторон (примерно по 2 минуты).

По желанию можно посыпать вергуны сахарной пудрой. Также их можно подать на стол вместе с вареньем или сметаной.