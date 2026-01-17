Скумбрия в сливочном соусе с медом и чесноком: это блюдо едят даже те, кто не любит рыбу

Эту рыбку можно готовить и для семейного ужина, и для праздничного обеда

Рецепт запеченной скумбрии в сливочном соусе с медом и чесноком – настоящая находка для тех, кто любит вкусную и полезную еду. Скумбрия богата омега-3 жирными кислотами, белком и полезными микроэлементами, поэтому поддерживает общий тонус организма. Благодаря нежному соусу и "подушечке" из лука рыба не пересыхает в духовке, а получается нежной и сочной.

Рецептом поделились на сайте Radioclub. Запеченная скумбрия готовится быстро, выглядит эффектно и нравится даже тем, кто редко ест рыбу.

Ингредиенты

Скумбрия (свежемороженая) — 1 большая тушка (примерно 400-500 г)

Лук красный – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок — 3-4 больших зубчика

Сливочное масло — 60 г

Мед – 1 ч. л.

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Петрушка – 0,5 пучка.

Способ приготовления

Скумбрию выпотрошите, удалите жабры и тщательно вычистите черную пленку внутри брюшка, чтобы рыба не горчила. Промойте рыбу и обязательно обсушите бумажными полотенцами изнутри и снаружи. Натрите тушку солью и перцем. Внутрь вложите целые веточки петрушки. Растопите сливочное масло и смешайте с измельченным чесноком и медом. Нарежьте оба вида лука кольцами толщиной 0,5 см. На противень с пергаментом выложите "подушку" из лука, а сверху – скумбрию. Обильно смажьте рыбу и лук вокруг соусом. Запекайте при 180°C приблизительно 25–30 минут.

Так можно готовить не только скумбрию, но и форель и морского окуня. Для пикантности попробуйте добавить в соус 1 ч. л. лимонного сока и выложите на противень вместе с луком несколько ломтиков лимона или помидоров черри.

Эту рыбу стоит подавать к столу горячей, вместе с запеченным картофелем или приготовленными на гриле овощами.