Не солодка і не м’яка: як приготувати домашню гірчицю, що пробирає з першої ложки (відео)

Магазинна гірчиця часто розчаровує смаком, але її можна приготувати вдома

Не завжди напис "гостра" на упаковці гірчиці гарантує, що вона дійсно буде такою. Іноді магазинні варіанти виявляються м'якими чи навіть солодкуватими. Але справжню міцну гірчицю легко приготувати своїми руками. Вона вийде натуральною, ароматною та саме такою, як потрібно.

Рецептом домашньої гірчиці поділилася Instagram-блогерка anna_sholkova. Вона запевняє, що саме від цієї гірчиці буде "крутити в носі".

Інгредієнти:

Гірчичний порошок — 50 г

Розсіл з квашених огірків — 120 мл

Цукор — 2 ст. л. без гірки

Лимонний сік — 3 ст. л.

Олія — 1 ст. л.

Цукор та лимонний сік потрібні, якщо готувати гірчицю на розсолі з квашених овочів. Якщо брати розсіл з маринованих овочів, ці інгредієнти додавати не потрібно. Для приготування домашньої гірчиці підійде також розсіл з квашених помідорів та капусти.

Спосіб приготування:

Доведіть розсіл до кипіння. Просійте гірчичний порошок через дрібне сито в миску, щоб уникнути грудочок і отримати гладку текстуру. Додайте до гірчиці цукор та лимонний сік. Поступово вливайте розсіл з квашених огірків, постійно помішуючи вінчиком або виделкою, поки маса не стане однорідною. Гірчиця має вийти кремової консистенції. Тоді додайте олію без запаху, ще раз добре перемішайте та перекладіть у баночку для зберігання.

Домашню гірчицю не можна їсти одразу після приготування, бо вона буде матиме неприємний гіркий присмак. Дайте їй настоятися 12 годин при кімнатній температурі і 12 годин у холодильнику. Після цього смак гірчиці повністю розкриється і її можна буде додавати до інших страв.

Ця гірчиця ідеально підходить до холодцю, запеченої рульки або сала. Також її можна використовувати як основу для маринаду до курки.