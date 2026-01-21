Не сладкая и не мягкая: как приготовить домашнюю горчицу, которая пробирает с первой ложки (видео)

Магазинная горчица часто разочаровывает вкусом, но ее можно приготовить дома

Не всегда надпись "острая" на упаковке горчицы гарантирует, что она действительно будет такой. Иногда магазинные варианты оказываются мягкими или даже сладковатыми. Но настоящую крепкую горчицу легко приготовить своими руками. Она получится натуральной, ароматной и именно такой, как нужно.

Рецептом домашней горчицы поделилась Instagram-блогерша anna_sholkova. Она уверяет, что именно от этой горчицы будет "крутить в носу".

Ингредиенты:

Горчичный порошок — 50 г

Рассол от квашеных огурцов – 120 мл

Сахар – 2 ст. л. без горки

Лимонный сок – 3 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Сахар и лимонный сок нужны, если готовить горчицу на рассоле от квашеных овощей. Если брать рассол от маринованных овощей, то эти ингредиенты добавлять не нужно. Для приготовления домашней горчицы подойдет также рассол от квашеных помидоров и капусты.

Способ приготовления:

Доведите рассол до кипения. Просейте горчичный порошок через мелкое сито в миску, чтобы избежать комочков и получить гладкую текстуру. Добавьте в горчицу сахар и лимонный сок. Постепенно вливайте рассол из квашеных огурцов, помешивая постоянно венчиком или вилкой, пока масса не станет однородной. Горчица должна получиться кремовой консистенции. Добавьте масло без запаха, еще раз хорошо перемешайте и переложите в баночку для хранения.

Домашнюю горчицу нельзя есть сразу после приготовления, потому что у нее будет неприятный горький привкус. Дайте ей настояться 12 часов при комнатной температуре и 12 часов в холодильнике. После этого вкус горчицы полностью раскроется и ее можно будет добавлять в другие блюда.

Эта горчица идеально подходит к холодцу, запеченной рульке или салу. Также ее можно использовать в качестве основы для маринада к курице.