І гарнір, й основна страва: універсальне рагу для щоденного обіду (відео)

Смачна та ситна стрва

М’ясо можна готувати по-різному: смажити, тушкувати, готувати рване м'ясо, запікати. Але можна зробити страву 2 в 1 і приготувати ароматне рагу з м’ясом, яке поєднує ситність основної страви та насичений смак гарніру. Важливо обирати свіже м’ясо хорошої якості, бажано без зайвого жиру, а овочі — стиглі та ароматні, щоб рагу вийшло яскравим і насиченим. Типові помилки — недосмажене м’ясо, занадто рідка томатна основа або переварені овочі; експериментувати можна зі спеціями, додавати інші боби, гриби чи солодкий перець за смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати рагу з м'ясом

Інгредієнти:

будь-яке м’ясо — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

солодкий перець — 2 шт.;

варена або консервована квасоля — 300–400 г;

томатне пюре або томати у власному соку — 700–800 г;

томатна паста — 1 ч. л.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

кумін — 0,5 ч. л.;

сухе чилі — 0,5 ч. л.;

сіль, олія — за смаком;

зелень для подачі;

Спосіб приготування:

Обсмажити м’ясо до рум’яної скоринки та відкласти вбік. Прогріти спеції з томатною пастою на олії, щоб розкрився аромат. Додати овочі та підрум’янити їх. Повернути м’ясо в сотейник і влити томатне пюре або томати. За 10 хвилин до кінця приготування додати квасолю. Накрити кришкою та тушкувати до повної ніжності і густоти. При подачі посипати свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Рагу подають гарячим, прямо з каструлі або порційно у глибоких тарілках. Для святкової подачі можна додати свіжу зелень, подрібнений часник або трохи тертого сиру. Ідеально поєднується з картопляним пюре, рисом, кускусом або свіжим хлібом. Також добре подавати разом із легкими овочевими салатами або кисломолочними соусами для балансу смаку.

Це рагу зігріває ароматом ще до першої ложки та поєднує в собі й гарнір, і основну страву. Воно швидко готується, універсальне за вибором м’яса і овочів, і легко адаптується під власні смакові вподобання. Таке рагу стане основою для нових кулінарних експериментів і завжди виглядає апетитно на столі.