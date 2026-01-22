И гарнир, и основное блюдо: универсальное рагу для ежедневного обеда (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Мясо можно готовить по-разному: жарить, тушить, готовить рваное мясо, запекать. Но можно сделать блюдо 2 в 1 и приготовить ароматное рагу с мясом, сочетающее сытность основного блюда и насыщенный вкус гарнира. Важно выбирать свежее мясо хорошего качества, желательно без лишнего жира, а овощи – спелые и ароматные, чтобы рагу получилось ярким и насыщенным. Типичные ошибки – недожаренное мясо, слишком жидкая томатная основа или переваренные овощи; экспериментировать можно со специями, добавлять другие бобы, грибы или сладкий перец по вкусу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".
Как приготовить рагу с мясом
Ингредиенты:
- любое мясо – 1 кг;
- лук – 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- вареная или консервированная фасоль — 300-400 г;
- томатное пюре или томаты в собственном соке — 700-800 г;
- томатная паста — 1 ч. л.;
- молотый кориандр – 1 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- кмин – 0,5 ч. л.;
- сухое чили – 0,5 ч. л.;
- соль, масло – по вкусу;
- зелень для подачи;
Способ приготовления:
- Обжарить мясо до румяной корочки и отложить в сторону.
- Прогреть специи с томатной пастой на растительном масле, чтобы раскрылся аромат.
- Добавить овощи и подрумянить их.
- Повернуть мясо в сотейник и влить томатное пюре или томаты.
- За 10 минут до конца приготовления добавить фасоль.
- Накрыть крышкой и тушить до полной нежности и густоты.
- При подаче посыпать свежей зеленью.
Как и с чем подавать
Рагу подают горячим, прямо из кастрюли или порционно в глубоких тарелках. Для праздничной подачи можно добавить свежую зелень, измельченный чеснок или чуть-чуть тертого сыра. Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом, кускусом или свежим хлебом. Также хорошо подавать вместе с легкими овощными салатами или кисломолочными соусами для баланса вкуса.
Это рагу согревает ароматом еще до первой ложки и сочетает в себе и гарнир, и основное блюдо. Оно быстро готовится, универсально по выбору мяса и овощей и легко адаптируется под собственные вкусовые предпочтения. Такое рагу станет основой для новых кулинарных экспериментов и всегда смотрится аппетитно на столе.