И гарнир, и основное блюдо: универсальное рагу для ежедневного обеда (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Мясо можно готовить по-разному: жарить, тушить, готовить рваное мясо, запекать. Но можно сделать блюдо 2 в 1 и приготовить ароматное рагу с мясом, сочетающее сытность основного блюда и насыщенный вкус гарнира. Важно выбирать свежее мясо хорошего качества, желательно без лишнего жира, а овощи – спелые и ароматные, чтобы рагу получилось ярким и насыщенным. Типичные ошибки – недожаренное мясо, слишком жидкая томатная основа или переваренные овощи; экспериментировать можно со специями, добавлять другие бобы, грибы или сладкий перец по вкусу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".

Как приготовить рагу с мясом

Ингредиенты:

любое мясо – 1 кг;

лук – 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

вареная или консервированная фасоль — 300-400 г;

томатное пюре или томаты в собственном соке — 700-800 г;

томатная паста — 1 ч. л.;

молотый кориандр – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

кмин – 0,5 ч. л.;

сухое чили – 0,5 ч. л.;

соль, масло – по вкусу;

зелень для подачи;

Способ приготовления:

Обжарить мясо до румяной корочки и отложить в сторону. Прогреть специи с томатной пастой на растительном масле, чтобы раскрылся аромат. Добавить овощи и подрумянить их. Повернуть мясо в сотейник и влить томатное пюре или томаты. За 10 минут до конца приготовления добавить фасоль. Накрыть крышкой и тушить до полной нежности и густоты. При подаче посыпать свежей зеленью.

Как и с чем подавать

Рагу подают горячим, прямо из кастрюли или порционно в глубоких тарелках. Для праздничной подачи можно добавить свежую зелень, измельченный чеснок или чуть-чуть тертого сыра. Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом, кускусом или свежим хлебом. Также хорошо подавать вместе с легкими овощными салатами или кисломолочными соусами для баланса вкуса.

Это рагу согревает ароматом еще до первой ложки и сочетает в себе и гарнир, и основное блюдо. Оно быстро готовится, универсально по выбору мяса и овощей и легко адаптируется под собственные вкусовые предпочтения. Такое рагу станет основой для новых кулинарных экспериментов и всегда смотрится аппетитно на столе.