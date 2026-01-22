Готуються миттєво, смак — як з ресторану: курячі конвертики з шинкою і сиром (відео)

Смачна та ситна страва

З курки можна приготувати безліч смачних страв, зокрема ніжні відбивні, котрі стають основою для різноманітних рецептів. Куряче філе найкраще обирати свіжим, щільним і без зайвого жиру, а шинку та сир — високої якості, щоб смак був насиченим і гармонійним. Типові помилки — недостатньо відбити філе, через що конвертики виходять жорсткими, або пересмажити, що забирає соковитість. У цьому рецепті легко експериментувати: додавати різні види сиру, трохи зелені або спецій, а сам принцип "конвертика" має французьке походження і популярний у кулінарії як варіант з начинкою всередині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати курячі конвертики з шинкою та сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 400–500 г;

сіль, перець — за смаком;

шинка — 100 г;

сир — 80 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

панірувальні сухарі (панко) — 50 г;

олія для смаження — 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Розрізати філе вздовж на 2 пластини та добре відбити з обох боків. Посолити й поперчити, дати постояти 10–15 хвилин. На половинку філе викласти шинку і сир, скласти навпіл у конвертик. Обваляти конвертик спочатку в борошні, потім у збитих яйцях з сіллю, далі — у панірувальних сухарях. Смажити на достатній кількості олії на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Викласти на тарілку і подавати гарячим.

Як і з чим подавати

Подавати курячі конвертики краще гарячими, прямо зі сковороди або виклавши на тарілку. Для святкової подачі можна прикрасити свіжою зеленню, половинками чері або трохи тертого сиру зверху. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, овочевим гарніром або легким салатом зі свіжих овочів. Також можна подати з кисломолочними або вершковими соусами, щоб підкреслити ніжність курки та плавленого сиру.

Курячі конвертики "Кордон Блю" — швидкий і ситний варіант для обіду чи вечері, що поєднує ніжне філе та ароматну начинку. Вони легко адаптуються під власний смак і завжди виглядають апетитно на столі. Цей рецепт надихає експериментувати з начинками й соусами, роблячи домашню кухню цікавою і різноманітною.