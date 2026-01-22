Готовятся мгновенно, вкус – как из ресторана: куриные конвертики с ветчиной и сыром (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Из курицы можно приготовить множество вкусных блюд, в частности, нежные отбивные, которые становятся основой для разнообразных рецептов. Куриное филе лучше выбирать свежим, плотным и без лишнего жира, а ветчину и сыр — высокого качества, чтобы вкус был насыщенным и гармоничным. Типичные ошибки — недостаточно отбить филе, из-за чего конвертики получаются жесткими, или пережарить, что уносит сочность. В этом рецепте легко экспериментировать: добавлять разные виды сыра, немного зелени или специй, а сам принцип "конвертика" имеет французское происхождение и популярен в кулинарии как вариант с начинкой внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить куриные конвертики с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

куриное филе — 400-500 г;

соль, перец – по вкусу;

ветчина — 100 г;

сыр – 80 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

панировочные сухари (панко) — 50 г;

масло для жарки — 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

Разрезать филе вдоль 2 пластины и хорошо отбить с обеих сторон. Посолить и поперчить, дать постоять 10-15 минут. На половинку филе выложить ветчину и сыр, сложить пополам в конвертик. Обвалять конвертик сначала в муке, затем во взбитых яйцах с солью, далее – в панировочных сухарях. Жарить на достаточном количестве масла на среднем огне по бокам до золотистой корочки. Выложить на тарелку и подавать горячим.

Как и с чем подавать

Подавать куриные конвертики лучше горячими, прямо из сковороды или выложив на тарелку. Для праздничной подачи можно украсить свежей зеленью, половинками черри или слегка тертого сыра сверху. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, овощным гарниром или легким салатом из свежих овощей. Также можно подать с кисломолочными или сливочными соусами, чтобы подчеркнуть нежность курицы и сыра.

Куриные конвертики — быстрый и сытный вариант для обеда или ужина, сочетающий нежное филе и ароматную начинку. Они легко адаптируются под свой вкус и всегда выглядят аппетитно на столе. Этот рецепт вдохновляет экспериментировать с начинками и соусами, делая домашнюю кухню интересной и разнообразной.