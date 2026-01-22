Один інгредієнт збереже колір і додасть смаку: як правильно готувати буряк, щоб гості просили рецепт

Ця закуска з буряка з’їдається швидше за м’ясо

Буряк — смачний і доступний овоч, з якого легко приготувати корисні страви на щодень. Раніше ми вже ділилися рецептом закуски з вареного буряка, а цього разу пропонуємо приготувати тушкований буряк з томатом.

Цим рецептом поділилися на порталі "Господинька". Страва виходить ніжною, ароматною і може бути як самостійною закускою, так і доповненням до основних гарнірів.

Як смачно потушкувати буряк — покроковий рецепт

Для тушкування обирайте буряк сортів типу "Циліндра", він солодкий і має насичений колір. Якщо ви не хочете, щоб після тушкування буряк перетворився на кашу, нарізайте його соломкою, а не тріть на тертці.

Для приготування цієї закуски потрібна томатна паста. Її додають не тільки для смаку, а й для збереження яскравого кольору буряку. Якщо томатів чи пасти нема, додайте 1 ст. л. яблучного оцту або лимонного соку.

Інгредієнти:

Буряк (сирий) 900 г (приблизно 3-4 середніх плоди)

Цибуля ріпчаста 200 г (2 великі цибулини)

Томатна паста 2 ст. л.

Олія: 3-4 ст. л.

Сіль 1 ч. л. (за смаком)

Вода приблизно 1-1,5 склянки.

За бажанням 2 зубчики часнику, дрібка цукру (якщо буряк не дуже солодкий), чорнослив.

Спосіб приготування:

Нарізаємо цибулю середніми кубиками, а очищений буряк — соломкою. У каструлі розігріваємо олію і пасеруємо цибулю до м'якості та прозорості. Додаємо до цибулі томатну пасту. Прогріваємо 1-2 хвилини, щоб прибрати сирий присмак. Додаємо 2-3 ложки води, щоб утворився густий соус. Додаємо буряк. Солимо. Через 1-2 хвилини додаємо воду, щоб вона покривала буряк наполовину. Готуємо під кришкою на маленькому вогні приблизно 40 — 60 хвилин. Якщо вода википіла, а буряк ще "хрумтить", додаємо ще трохи окропу. За 5 хвилин до кінця приготування додаємо пропущений через прес часник, щоб додати страві аромату.

Тушкований буряк ідеально підходить до картопляного пюре, гречаної каші або як доповнення до запеченого м’яса. Також його можна подавати охолодженим з фетою чи козячим сиром.