Один ингредиент сохранит цвет и придаст вкус: как правильно готовить свеклу, чтобы гости просили рецепт

Эта закуска из свеклы съедается быстрее мяса

Свекла – вкусный и доступный овощ, из которого легко приготовить полезные блюда на каждый день. Раньше мы уже делились рецептом закуски из вареной свеклы, а на этот раз предлагаем приготовить тушеную свеклу с томатом.

Этим рецептом поделились на портале "Господиьнка". Блюдо получается нежным, ароматным и может быть как самостоятельной закуской, так и дополнением к основным гарнирам.

Как вкусно потушить свеклу – пошаговый рецепт

Для тушения выбирайте свеклу сортов типа "Цилиндра", она сладкая и имеет насыщенный цвет. Если вы не хотите, чтобы после тушения свекла превратилась в кашу, нарезайте ее соломкой, а не трите на терке.

Для приготовления этой закуски нужна томатная паста. Ее добавляют не только для вкуса, но и для сохранения яркого цвета свеклы. Если томатов или пасты нет, добавьте 1 ст. л. яблочного уксуса или лимонного сока.

Ингредиенты:

Свекла (сырая) 900 г (примерно 3-4 средних плода)

Лук репчатый 200 г (2 большие луковицы)

Томатная паста 2 ст. л.

Масло растительное 3-4 ст. л.

Соль: 1 ч. л. (по вкусу)

Вода примерно 1-1,5 стакана.

По желанию 2 зубчика чеснока, щепотка сахара (если свекла не очень сладкая), чернослив.

Способ приготовления:

Нарезаем лук средними кубиками, а очищенную свеклу – соломкой. В кастрюле разогреваем масло и пассеруем лук до мягкости и прозрачности. Добавляем в лук томатную пасту. Прогреваем 1-2 минуты, чтобы убрать сырой привкус. Добавляем 2-3 ложки воды, чтобы образовался густой соус. Добавляем свеклу. Солим. Через 1-2 минуты добавляем воду, чтобы она покрывала свеклу наполовину. Готовим под крышкой на маленьком огне примерно 40 – 60 минут. Если вода выкипела, а свекла еще "хрустит", добавляем еще немного кипятка. За 5 минут до конца приготовления добавляем пропущенный пресс чеснок, чтобы добавить блюду аромата.

Тушеная свекла идеально подходит к картофельному пюре, гречневой каше или как дополнение к запеченному мясу. Также ее можно подавать охлажденной с фетой или козьим сыром.