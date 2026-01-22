Один ингредиент сохранит цвет и придаст вкус: как правильно готовить свеклу, чтобы гости просили рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эта закуска из свеклы съедается быстрее мяса
Свекла – вкусный и доступный овощ, из которого легко приготовить полезные блюда на каждый день. Раньше мы уже делились рецептом закуски из вареной свеклы, а на этот раз предлагаем приготовить тушеную свеклу с томатом.
Этим рецептом поделились на портале "Господиьнка". Блюдо получается нежным, ароматным и может быть как самостоятельной закуской, так и дополнением к основным гарнирам.
Как вкусно потушить свеклу – пошаговый рецепт
Для тушения выбирайте свеклу сортов типа "Цилиндра", она сладкая и имеет насыщенный цвет. Если вы не хотите, чтобы после тушения свекла превратилась в кашу, нарезайте ее соломкой, а не трите на терке.
Для приготовления этой закуски нужна томатная паста. Ее добавляют не только для вкуса, но и для сохранения яркого цвета свеклы. Если томатов или пасты нет, добавьте 1 ст. л. яблочного уксуса или лимонного сока.
Ингредиенты:
- Свекла (сырая) 900 г (примерно 3-4 средних плода)
- Лук репчатый 200 г (2 большие луковицы)
- Томатная паста 2 ст. л.
- Масло растительное 3-4 ст. л.
- Соль: 1 ч. л. (по вкусу)
- Вода примерно 1-1,5 стакана.
- По желанию 2 зубчика чеснока, щепотка сахара (если свекла не очень сладкая), чернослив.
Способ приготовления:
- Нарезаем лук средними кубиками, а очищенную свеклу – соломкой.
- В кастрюле разогреваем масло и пассеруем лук до мягкости и прозрачности.
- Добавляем в лук томатную пасту. Прогреваем 1-2 минуты, чтобы убрать сырой привкус. Добавляем 2-3 ложки воды, чтобы образовался густой соус.
- Добавляем свеклу. Солим.
- Через 1-2 минуты добавляем воду, чтобы она покрывала свеклу наполовину. Готовим под крышкой на маленьком огне примерно 40 – 60 минут.
- Если вода выкипела, а свекла еще "хрустит", добавляем еще немного кипятка.
- За 5 минут до конца приготовления добавляем пропущенный пресс чеснок, чтобы добавить блюду аромата.
Тушеная свекла идеально подходит к картофельному пюре, гречневой каше или как дополнение к запеченному мясу. Также ее можно подавать охлажденной с фетой или козьим сыром.