Секрет соковитих котлет: додайте цей інгредієнт і страва вийде ідеальною (відео)

Ця страва виходить ситною та смачною

Котлети — це класична страва, яка буває м’ясною, рибною, овочевою або навіть із рибних консервів. Вони популярні завдяки своїй простоті приготування та універсальному смаку, який легко адаптувати під будь-які смаки. Для соковитості важливо обирати м’ясо з достатнім вмістом жиру, наприклад, м’якоть стегна курки, а також додавати сир, яйця або трохи сметани. Типові помилки — надмірне обсмажування, що робить котлети сухими, або груба нарізка сиру; експериментувати можна з різними спеціями, видами сиру або додавати зелень для свіжого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia"

Як приготувати січені котлети з сиром

Інгредієнти:

куряча м’якоть стегна — 400 г;

адигейський сир — 300 г;

часник — 2 зубчики;

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

спеції — за смаком;

борошно — 3–4 ст. л.;

майонез або сметана — 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати м’ясо та сир дрібними кубиками. Додати яйця, сіль, спеції, борошно, подрібнений часник і майонез або сметану, добре перемішати. Сформувати котлети та обсмажити на добре розігрітій пательні на середньому вогні по 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Котлети найсмачніші гарячими, прямо зі сковороди. Подавати їх можна з картопляним пюре, відвареним рисом або свіжими овочами. Для подачі підійде дрібно нарізана зелень, скибочки лимона або легкий соус на основі сметани чи майонезу. Вони чудово підійдуть як для сімейного обіду, так і для святкової вечері.

Рублені котлети з адигейським сиром виходять ніжними всередині та хрусткими зовні, з насиченим вершковим смаком. Вони легко готуються, швидко зникають зі столу і стануть улюбленою стравою для всієї родини.