Одна банка - і гора котлет на столі: простий рецепт з рибної консерви (відео)

Ситна страва на всю сім'ю

З консервацій готують значно більше, ніж здається на перший погляд. Окрім салатів і намазок, із них роблять супи, котлети, оладки й навіть запіканки. Рибні консерви давно стали частиною домашньої кухні — це швидко, доступно й практично, особливо коли потрібно нагодувати сім’ю без зайвих витрат часу та бюджету. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Рибні котлети з консерви — приклад страви, яка народилася з побутової кмітливості. Такі рецепти були особливо популярні в радянські часи, коли з мінімального набору продуктів намагалися отримати максимум ситності. Важливо правильно обрати інгредієнти: рибна консерва має бути хорошої якості, без гіркоти й різкого запаху. Найкраще підходять сардина або скумбрія в олії — вони жирніші й дають ніжну текстуру. Картоплю варто брати крохмалисту, а манку додавати помірно, щоб котлети не стали "гумовими". Типова помилка — не відцідити рідину з консерви або використовувати сиру картоплю: це погіршує консистенцію фаршу.

Рецепт легко змінювати: манку можна замінити панірувальними сухарями, частину картоплі — вареним рисом, а котлети не лише смажити, а й запікати в духовці для легшого варіанту.

Як приготувати котлети з рибної консерви

Інгредієнти:

картопля – 2–3 шт.;

рибна консерва – 1 банка (240 г);

цибуля – 2 шт.;

яйце – 1 шт.;

манна крупа – 1 ст. л. у фарш + для обкочування;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю в мундирі до готовності, повністю остудити та очистити. Відцідити рибну консерву від рідини й ретельно розім’яти виделкою. Дрібно нарізати цибулю та обсмажити на слабкому вогні до прозорості й м’якості. Натерти картоплю на дрібній тертці та додати до риби. Додати обсмажену цибулю, яйце, сіль, перець і манну крупу, ретельно перемішати масу. Сформувати котлети та обваляти їх у манній крупі. Розігріти сковороду з олією та обсмажити котлети на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Рибні котлети найкраще подавати гарячими, зі сметаною, соусом тартар або простим часниковим соусом на йогурті. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, гречкою, рисом або свіжим овочевим салатом. Для подачі котлети можна посипати зеленню, викласти на листя салату або доповнити часточкою лимона. Страва однаково доречна і для буденного обіду, і для швидкої вечері.