Секрет сочных котлет: добавьте этот ингредиент и блюдо получится идеальным (видео)

Это блюдо получается сытным и вкусным

Котлеты – это классическое блюдо, которое бывает мясным, рыбным, овощным или даже из рыбных консервов. Они популярны благодаря своей простоте приготовления и универсальному вкусу, легко адаптированному под любые вкусы. Для сочности важно выбирать мясо с достаточным содержанием жира, например мякоть бедра курицы, а также добавлять сыр, яйца или немного сметаны. Типичные ошибки – чрезмерное обжаривание, что делает котлеты сухими или грубая нарезка сыра; экспериментировать можно с разными специями, видами сыра или добавлять зелень для свежего вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia"

Как приготовить сырные котлеты с сыром

Ингредиенты:

куриная мякоть бедра — 400 г;

адыгейский сыр — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 2 шт.;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу;

мука — 3-4 ст. л.;

майонез или сметана — 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

Нарезать мясо и сыр маленькими кубиками. Добавить яйца, соль, специи, муку, измельченный чеснок и майонез или сметану, хорошо перемешать. Сформировать котлеты и обжарить на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Котлеты самые вкусные горячими, прямо из сковороды. Подавать их можно с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами. Для подачи подойдет мелко нарезанная зелень, ломтики лимона или лёгкий соус на основе сметаны или майонеза. Они отлично подойдут как для семейного обеда, так и для праздничного ужина.

Рубленые котлеты с адыгейским сыром получаются нежными внутри и хрустящими снаружи, с насыщенным сливочным вкусом. Они легко готовятся, быстро исчезают со стола и станут любимым блюдом для всей семьи.