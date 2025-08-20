Ніжний хек під маринадом: простий рецепт рибної страви без зайвого клопоту (відео)

Корисно і незрівнянно смачно

Хек — це одна з найпопулярніших морських риб в українських домівках. З нього готують рибу в клярі, запікають із сиром або тушкують з овочами. Але сьогодні ми пропонуємо простий і напрочуд смачний рецепт — хек під маринадом, який чудово смакує як у гарячому, так і в охолодженому вигляді.

Рибка виходить ніжною, ароматною та ідеальною для легкої вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliya_gaidym".

Як приготувати хек у маринаді

Інгредієнти:

• хек – 1 кг;

• борошно – для смаження;

• цибуля – 2 великі шт.;

• вода – 200 мл;

• олія – 100 мл;

• яблучний оцет – 75 мл (або 50 мл звичайного);

• сіль – 0,5 ч.л.;

• цукор – 75 г;

• соус сацебелі – 200 г.

Спосіб приготування: