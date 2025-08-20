Ніжний хек під маринадом: простий рецепт рибної страви без зайвого клопоту (відео)
Корисно і незрівнянно смачно
Хек — це одна з найпопулярніших морських риб в українських домівках. З нього готують рибу в клярі, запікають із сиром або тушкують з овочами. Але сьогодні ми пропонуємо простий і напрочуд смачний рецепт — хек під маринадом, який чудово смакує як у гарячому, так і в охолодженому вигляді.
Рибка виходить ніжною, ароматною та ідеальною для легкої вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliya_gaidym".
Як приготувати хек у маринаді
Інгредієнти:
• хек – 1 кг;
• борошно – для смаження;
• цибуля – 2 великі шт.;
• вода – 200 мл;
• олія – 100 мл;
• яблучний оцет – 75 мл (або 50 мл звичайного);
• сіль – 0,5 ч.л.;
• цукор – 75 г;
• соус сацебелі – 200 г.
Спосіб приготування:
- Почистити хека, видалити чорні плівки всередині та нарізати порційними шматками.
- Обсушити рибу, обваляти в борошні та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
- Порізати цибулю півкільцями. У вогнетривку ємність викласти шарами рибу та цибулю.
- Змішати воду, олію, оцет, сіль, цукор і соус сацебелі. Довести до кипіння.
- Залити гарячим соусом рибу з цибулею. Накрити кришкою.
- Поставити в холодильник мінімум на 8 годин, щоб риба добре промаринувалась.