Ніжний хек під маринадом: простий рецепт рибної страви без зайвого клопоту (відео)

Марія Швець
Неповторний аромат, яскравий та насичений смак. Фото instagram.com

Корисно і незрівнянно смачно

Хек — це одна з найпопулярніших морських риб в українських домівках. З нього готують рибу в клярі, запікають із сиром або тушкують з овочами. Але сьогодні ми пропонуємо простий і напрочуд смачний рецепт — хек під маринадом, який чудово смакує як у гарячому, так і в охолодженому вигляді.

Рибка виходить ніжною, ароматною та ідеальною для легкої вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliya_gaidym".

Як приготувати хек у маринаді

Інгредієнти:

• хек – 1 кг;

• борошно – для смаження;

• цибуля – 2 великі шт.;

• вода – 200 мл;

• олія – 100 мл;

• яблучний оцет – 75 мл (або 50 мл звичайного);

• сіль – 0,5 ч.л.;

• цукор – 75 г;

• соус сацебелі – 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Почистити хека, видалити чорні плівки всередині та нарізати порційними шматками.
  2. Обсушити рибу, обваляти в борошні та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
  3. Порізати цибулю півкільцями. У вогнетривку ємність викласти шарами рибу та цибулю.
  4. Змішати воду, олію, оцет, сіль, цукор і соус сацебелі. Довести до кипіння.
  5. Залити гарячим соусом рибу з цибулею. Накрити кришкою.
  6. Поставити в холодильник мінімум на 8 годин, щоб риба добре промаринувалась.
