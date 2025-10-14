Смачніше за "Шубу" та "Олів`є": приготуйте салат з куркою за 10 хвилин (відео)

Така страва вам точно сподобається

Салати – це універсальна страва, яка може бути легкою вечерею або ефектною прикрасою святкового столу. Вони бувають овочевими, м’ясними, з крупами чи фруктами, і кожен варіант приносить свій особливий смак.

Наприклад, салат із гарбуза чудово підходить для вечері або як святкова закуска. Але сьогодні ми пропонуємо ситний і ароматний салат із куркою, капустою та кукурудзою, який легко приготувати вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria_radostnaya".

Як приготувати салат з куркою, капустою та кукурудзою

Інгредієнти:

куряче філе – 300 г;

свіжа капуста – 200 г;

кукурудза консервована – 1 банка (150 г);

яйця – 2 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

гірчиця м’яка – 2 ч. л.;

сушений часник – 0,5 ч. л.;

сіль – за смаком;

зерна гранату – для прикраси;

Спосіб приготування: