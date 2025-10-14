Рус

Смачніше за "Шубу" та "Олів`є": приготуйте салат з куркою за 10 хвилин (відео)

Марія Швець
Яскравий, соковитий, сонячний, смачний, швидкий та простий
Яскравий, соковитий, сонячний, смачний, швидкий та простий

Така страва вам точно сподобається

Салати – це універсальна страва, яка може бути легкою вечерею або ефектною прикрасою святкового столу. Вони бувають овочевими, м’ясними, з крупами чи фруктами, і кожен варіант приносить свій особливий смак.

Наприклад, салат із гарбуза чудово підходить для вечері або як святкова закуска. Але сьогодні ми пропонуємо ситний і ароматний салат із куркою, капустою та кукурудзою, який легко приготувати вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria_radostnaya".

Як приготувати салат з куркою, капустою та кукурудзою

Інгредієнти:

  • куряче філе – 300 г;
  • свіжа капуста – 200 г;
  • кукурудза консервована – 1 банка (150 г);
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • гірчиця м’яка – 2 ч. л.;
  • сушений часник – 0,5 ч. л.;
  • сіль – за смаком;
  • зерна гранату – для прикраси;

Спосіб приготування:

  1. Відварити або запекти куряче філе і нарізати кубиками.
  2. Відварити яйця і нарізати дрібними кубиками.
  3. Нашаткувати капусту і трохи її посолити для м’якості.
  4. Змішати сметану, гірчицю, сушений часник і сіль до однорідного соусу.
  5. У великій мисці з’єднати курку, капусту, кукурудзу та яйця, додати соус і перемішати.
  6. Прикрасити зернами гранату і подавати до столу.
Теги:
#Кукурудза #Салат #Курка #Готуємо вдома