Смачніше за "Шубу" та "Олів`є": приготуйте салат з куркою за 10 хвилин (відео)
Така страва вам точно сподобається
Салати – це універсальна страва, яка може бути легкою вечерею або ефектною прикрасою святкового столу. Вони бувають овочевими, м’ясними, з крупами чи фруктами, і кожен варіант приносить свій особливий смак.
Наприклад, салат із гарбуза чудово підходить для вечері або як святкова закуска. Але сьогодні ми пропонуємо ситний і ароматний салат із куркою, капустою та кукурудзою, який легко приготувати вдома. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria_radostnaya".
Як приготувати салат з куркою, капустою та кукурудзою
Інгредієнти:
- куряче філе – 300 г;
- свіжа капуста – 200 г;
- кукурудза консервована – 1 банка (150 г);
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- гірчиця м’яка – 2 ч. л.;
- сушений часник – 0,5 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- зерна гранату – для прикраси;
Спосіб приготування:
- Відварити або запекти куряче філе і нарізати кубиками.
- Відварити яйця і нарізати дрібними кубиками.
- Нашаткувати капусту і трохи її посолити для м’якості.
- Змішати сметану, гірчицю, сушений часник і сіль до однорідного соусу.
- У великій мисці з’єднати курку, капусту, кукурудзу та яйця, додати соус і перемішати.
- Прикрасити зернами гранату і подавати до столу.