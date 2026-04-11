Замочите на ночь курицу – и она будет нереально сочной: повар поделился крутым лайфхаком для запекания (видео)
Курица получается очень сочной
Запеченная птица – это замечательное основное блюдо к праздничному столу или даже для обычного семейного ужина. Мы рассказывали, как запечь утку. Теперь делимся рецептом особо сочной курицы.
Рецептом невероятно нежного мяса в своем видео поделился шеф-повар и кулинарный блогер Андрей Клюс. По его словам, секрет в том, чтобы перед запеканием замочить курицу на ночь в солевом растворе. Важно использовать бройлерную курицу, поскольку домашняя готовится по другому принципу.
Ингредиенты:
- курица
- 60 г соли на каждый литр воды
- смесь специй для мяса и птицы
- чесночная соль – по вкусу
- целый лимон – 1 шт.
- масло
Способ приготовления:
- Тщательно промойте курицу снаружи и внутри. Замочите курицу в солевом растворе на ночь. Это сделает мясо более сочным и нежным.
- Для приготовления раствора каждый литр воды берем 60 г соли. Курица должна быть полностью покрыта водой.
- Утром извлеките курицу из раствора и обсушите бумажными полотенцами. Натрите курицу снаружи и внутри смесью специй и чесночной солью.
- Положите целый лимон внутрь курицы. Это придаст аромат и свежесть. Разогрейте духовку до 150 градусов.
- Смажьте курицу растительным маслом. Уложите ее на противень или в форму для запекания. Запекайте не более 1 часа при температуре 150 градусов.
- После этого повысите температуру до 180-200 градусов и запекайте еще 10 минут до аппетитной золотистой корочки. Время запекания может варьироваться в зависимости от размера курицы и духовки. Проверьте готовность курицы, пронзив ее в самом толстом месте (например, бедро). Выделяющийся сок должен быть прозрачным.
Курица получится очень нежной и сочной, мясо будет просто таять во рту благодаря солевому раствору.