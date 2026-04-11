Замочите на ночь курицу – и она будет нереально сочной: повар поделился крутым лайфхаком для запекания (видео)

Запеченная птица – это замечательное основное блюдо к праздничному столу или даже для обычного семейного ужина. Мы рассказывали, как запечь утку. Теперь делимся рецептом особо сочной курицы.

Рецептом невероятно нежного мяса в своем видео поделился шеф-повар и кулинарный блогер Андрей Клюс. По его словам, секрет в том, чтобы перед запеканием замочить курицу на ночь в солевом растворе. Важно использовать бройлерную курицу, поскольку домашняя готовится по другому принципу.

Ингредиенты:

курица

60 г соли на каждый литр воды

смесь специй для мяса и птицы

чесночная соль – по вкусу

целый лимон – 1 шт.

масло

Способ приготовления:

Тщательно промойте курицу снаружи и внутри. Замочите курицу в солевом растворе на ночь. Это сделает мясо более сочным и нежным. Для приготовления раствора каждый литр воды берем 60 г соли. Курица должна быть полностью покрыта водой. Утром извлеките курицу из раствора и обсушите бумажными полотенцами. Натрите курицу снаружи и внутри смесью специй и чесночной солью. Положите целый лимон внутрь курицы. Это придаст аромат и свежесть. Разогрейте духовку до 150 градусов. Смажьте курицу растительным маслом. Уложите ее на противень или в форму для запекания. Запекайте не более 1 часа при температуре 150 градусов. После этого повысите температуру до 180-200 градусов и запекайте еще 10 минут до аппетитной золотистой корочки. Время запекания может варьироваться в зависимости от размера курицы и духовки. Проверьте готовность курицы, пронзив ее в самом толстом месте (например, бедро). Выделяющийся сок должен быть прозрачным.

Курица получится очень нежной и сочной, мясо будет просто таять во рту благодаря солевому раствору.