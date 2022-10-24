Простий рецепт засолювання груздів, який проситимуть усі подруги

Найкращий рецепт засолювання груздів

Любителі "тихого полювання", як правило, насамперед думають, чого б приготувати зі "здобиччю". Якщо попались опеньки, можна смачно замаринувати їх на зиму. А якщо грузді, чудовою ідеєю буде їх засолити.

Розповідаємо, як просто приготувати смачні грузді холодним (сухим) способом. Соляться вони, звичайно, від 30 до 35 днів, але це того варте! Рецептом страви на зиму, яку захочуть вивідати у вас усі знайомі та родичі, поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як засолити грузді

Інгредієнти

грузді – 1 кг

сіль – 40 г (2 ст.л без гірки)

лавровий лист – 1 шт.

перець запашний – 5 горошин

корінь хрону

зелень кропу

часник – 1-2 зубчики

Приготування

Грузді добре промити. Перед засолюванням грузді необхідно вимочити протягом 2-3 діб у холодній, підсоленій воді. При цьому міняти воду 3-4 рази на день. Помити емальовану каструлю або скляну банку із широким горлом. Грузді укласти в посуд шарами, пересипаючи їх сіллю та прянощами. Накрити марлею, зверху покласти тарілку та поставити гніт. Слідкувати, щоб гриби обов’язково були закриті розсолом. Грузді будуть готові за 30-35 днів.

Як та з чим подавати

Викладіть грузді в невелику миску, додайте трохи оливкової олії, дрібно нарізану цибулю (ріпчасту або зелену) і щіпку свіжої зелені. Для аромату можна посипати чорним перцем або додати подрібнений часник.

Також грузді підійдуть як додаток до картоплі, рису, кіноа, гречки або до смаженого м'яса.

Додайте грузді до відвареної моркви, буряка та квасолі, і у вас вийде пісний салат. Або використовуйте в інших салатах замість маринованих шампіньйонів.

Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринованих печериць, а також рецептом маринованих білих грибів.