Простой рецепт засолки груздей, который будут просить все подруги

Самый лучший рецепт засолки груздей

Любители "тихой охоты", как правило, первым делом думают, чего бы приготовить из "добычи". Если попались опята, можно вкусно замариновать их на зиму. А если грузди, отличной идеей будет их засолить.

Рассказываем, как просто приготовить вкусные грузди холодным (сухим) способом. Солятся они, конечно, от 30 до 35 дней, но это того стоит! Рецептом блюда на зиму, который захотят выведать у вас все знакомые и родственники, поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как засолить грузди

Ингредиенты

грузди – 1 кг

соль – 40 г (2 ст.л без горки)

лавровый лист – 1 шт.

перец душистый – 5 горошин

корень хрена

зелень укропа

чеснок – 1-2 зубчика

Приготовление

Грузди хорошо промыть. Перед засолкой грузди необходимо вымочить в течении 2-3 суток в холодной, подсоленной воде. При этом менять воду 3-4 раза в сутки. Помыть эмалированную кастрюлю или стеклянную банку с широким горлом. Грузди уложить в посуду слоями, пересыпая их солью и пряностями. Накрыть марлей, сверху положить тарелку и поставить груз. Следить, чтобы грибы обязательно были закрыты рассолом. Грузди будут готовы через 30-35 дней.

Как и с чем подавать

Выложите грузди в небольшую миску, добавьте немного оливкового масла, мелко нарезанный лук (репчатый или зеленый) и щепотку свежей зелени. Для аромата можно посыпать черным перцем или добавить измельченный чеснок.

Также грузди подойдут в качестве дополнения к картофелю, рису, киноа, гречке или к жареному мясу.

Добавьте грузди к отварной моркови, свекле и фасоли, и у вас получится постный салат. Или используйте их в других салатах вместо маринованных шампиньонов.

Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом маринованных шампиньонов, а также рецептом маринованных белых грибов.