Для ніжного картопляного пюре потрібен один інгредієнєнт, і це не молоко

Наталя Граковська
Картопляне пюре

Замініть молоко іншим продуктом, щоб отримати ніжне та однорідне картопляне пюре

Картопляне пюре люблять за універсальність і простоту приготування. Але на практиці навіть перевірений рецепт не завжди дає бажаний результат, і пюре виходить надто щільним або з клейкою структурою.

Виявляється, ніжної консистенції катофельного пюре можна досягти, якщо не додавати до нього молоко, а замінити його на бульйон. Такою порадою поділилися "Добрі новини".

Як приготувати повітряне пюре з картоплі — лайфхак

Якщо замінити молоко та вершки на м’ясний бульйон, смак пюре буде більш насиченим, а за консистенцією воно стане легким і шовковистим. Ще один плюс — бульйон чудово поєднується зі спеціями, тому смак пюре можна зробити яскравішим і цікавішим, додавши незвичні приправи.

Для приготування ідеального пюре знадобиться:

  • Кратопля 1 кг
  • Курячий бульйон 200 мл
  • Рослинна олія 2 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Чорний мелений перець за смаком

Етапи приготування:

  1. Картоплю очистіть і наріжте на четвертинки.
  2. Варіть картоплю у воді до готовності.
  3. Злийте воду й залиште картоплю, щоб вона трохи охолола.
  4. Додайте спеції та сіль, а потім — м’ясний бульйон, але не весь одразу.
  5. Розімніть картоплю за допомогою товкача. За потреби додайте бульйон, щоб отримати бажану консистенцію.

Нагадуємо, що деякі кулінари радять відразу варити картоплю на пюре в бульйоні.

