Для ніжного картопляного пюре потрібен один інгредієнєнт, і це не молоко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 771
Замініть молоко іншим продуктом, щоб отримати ніжне та однорідне картопляне пюре
Картопляне пюре люблять за універсальність і простоту приготування. Але на практиці навіть перевірений рецепт не завжди дає бажаний результат, і пюре виходить надто щільним або з клейкою структурою.
Виявляється, ніжної консистенції катофельного пюре можна досягти, якщо не додавати до нього молоко, а замінити його на бульйон. Такою порадою поділилися "Добрі новини".
Як приготувати повітряне пюре з картоплі — лайфхак
Якщо замінити молоко та вершки на м’ясний бульйон, смак пюре буде більш насиченим, а за консистенцією воно стане легким і шовковистим. Ще один плюс — бульйон чудово поєднується зі спеціями, тому смак пюре можна зробити яскравішим і цікавішим, додавши незвичні приправи.
Для приготування ідеального пюре знадобиться:
- Кратопля 1 кг
- Курячий бульйон 200 мл
- Рослинна олія 2 ст. л.
- Сіль за смаком
- Чорний мелений перець за смаком
Етапи приготування:
- Картоплю очистіть і наріжте на четвертинки.
- Варіть картоплю у воді до готовності.
- Злийте воду й залиште картоплю, щоб вона трохи охолола.
- Додайте спеції та сіль, а потім — м’ясний бульйон, але не весь одразу.
- Розімніть картоплю за допомогою товкача. За потреби додайте бульйон, щоб отримати бажану консистенцію.
Нагадуємо, що деякі кулінари радять відразу варити картоплю на пюре в бульйоні.