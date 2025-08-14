Рус

Заготівля помідорів зі сковорідки: вас про цей рецепт точно питатимуть (відео)

Марія Швець
Ніжні, приємні на смак, ароматні, нашвидкуруч
Ніжні, приємні на смак, ароматні, нашвидкуруч. Фото instagram.com

Смачна закуска з незвичайним ароматом та присмаком

Помідор — це один із найулюбленіших літніх овочів, який ми охоче додаємо в салати, перетворюємо на сік, соус чи пасту, а ще — квасимо й консервуємо на зиму. Його соковитий, кисло-солодкий смак гарно поєднується з багатьма спеціями, овочами й зеленню.

Але сьогодні ми пропонуємо незвичайний спосіб заготівлі — обсмажені помідори в маринаді! Вони виходять надзвичайно ароматні, з легкою карамелізованою ноткою і тонким присмаком диму. Така заготівля точно стане хітом вашої зимової комори! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "rutamyata_".

Як приготувати мариновані помідори "з димком"

Інгредієнти:

  • помідори середні – 1,5 кг;
  • олія рослинна – для обсмажування;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 3–4 зубчики;
  • лавровий лист – 1–2 шт.;
  • перець чорний горошком – 5–6 шт.;
  • перець гіркий – за смаком;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • оцет 9% – 2 ст. л.;
  • сіль – 1,3 ч. л.;
  • вода – кипʼяток, скільки потрібно для заливки.

Спосіб приготування:

  1. Помити й просушити помідори, банки ретельно вимити та простерилізувати.
  2. На дно стерилізованих банок викласти кільця цибулі, зубчики часнику, лавровий лист, перець горошком та за бажанням – шматочок гіркого перцю.
  3. Розігріти олію в сковороді до високої температури й швидко обсмажити помідори з боків, не доводячи до розм’якшення.
  4. Обережно скласти обсмажені помідори в банки, злегка струшуючи для ущільнення.
  5. Додати в кожну літрову банку цукор, сіль, оцет, залити окропом і поставити банки на стерилізацію. Після закипання стерилізувати 5–7 хвилин.
  6. Закатати банки металевими кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного вистигання.
