Заготівля помідорів зі сковорідки: вас про цей рецепт точно питатимуть (відео)
Смачна закуска з незвичайним ароматом та присмаком
Помідор — це один із найулюбленіших літніх овочів, який ми охоче додаємо в салати, перетворюємо на сік, соус чи пасту, а ще — квасимо й консервуємо на зиму. Його соковитий, кисло-солодкий смак гарно поєднується з багатьма спеціями, овочами й зеленню.
Але сьогодні ми пропонуємо незвичайний спосіб заготівлі — обсмажені помідори в маринаді! Вони виходять надзвичайно ароматні, з легкою карамелізованою ноткою і тонким присмаком диму. Така заготівля точно стане хітом вашої зимової комори! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "rutamyata_".
Як приготувати мариновані помідори "з димком"
Інгредієнти:
- помідори середні – 1,5 кг;
- олія рослинна – для обсмажування;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 3–4 зубчики;
- лавровий лист – 1–2 шт.;
- перець чорний горошком – 5–6 шт.;
- перець гіркий – за смаком;
- цукор – 3 ст. л.;
- оцет 9% – 2 ст. л.;
- сіль – 1,3 ч. л.;
- вода – кипʼяток, скільки потрібно для заливки.
Спосіб приготування:
- Помити й просушити помідори, банки ретельно вимити та простерилізувати.
- На дно стерилізованих банок викласти кільця цибулі, зубчики часнику, лавровий лист, перець горошком та за бажанням – шматочок гіркого перцю.
- Розігріти олію в сковороді до високої температури й швидко обсмажити помідори з боків, не доводячи до розм’якшення.
- Обережно скласти обсмажені помідори в банки, злегка струшуючи для ущільнення.
- Додати в кожну літрову банку цукор, сіль, оцет, залити окропом і поставити банки на стерилізацію. Після закипання стерилізувати 5–7 хвилин.
- Закатати банки металевими кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного вистигання.