Заготівля помідорів зі сковорідки: вас про цей рецепт точно питатимуть (відео)

Смачна закуска з незвичайним ароматом та присмаком

Помідор — це один із найулюбленіших літніх овочів, який ми охоче додаємо в салати, перетворюємо на сік, соус чи пасту, а ще — квасимо й консервуємо на зиму. Його соковитий, кисло-солодкий смак гарно поєднується з багатьма спеціями, овочами й зеленню.

Але сьогодні ми пропонуємо незвичайний спосіб заготівлі — обсмажені помідори в маринаді! Вони виходять надзвичайно ароматні, з легкою карамелізованою ноткою і тонким присмаком диму. Така заготівля точно стане хітом вашої зимової комори! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "rutamyata_".

Як приготувати мариновані помідори "з димком"

Інгредієнти:

помідори середні – 1,5 кг;

олія рослинна – для обсмажування;

цибуля – 1 шт.;

часник – 3–4 зубчики;

лавровий лист – 1–2 шт.;

перець чорний горошком – 5–6 шт.;

перець гіркий – за смаком;

цукор – 3 ст. л.;

оцет 9% – 2 ст. л.;

сіль – 1,3 ч. л.;

вода – кипʼяток, скільки потрібно для заливки.

Спосіб приготування: