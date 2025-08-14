Мариновані чері з перцем: ідеальна закуска до будь-якого столу (відео)
Чудова закуска
Помідори — один із найулюбленіших овочів літа. Їх їдять свіжими, сушать, запікають, квасять, консервують і навіть готують у медово-гірчичному маринаді. Черрі ж особливо зручні для заготівлі: маленькі, соковиті, солодкуваті — вони чудово виглядають у банках і миттєво розлітаються зі столу.
Але сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений рецепт маринованих помідорів чері з солодким перцем — без складних спецій, зате з максимально насиченим, домашнім смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".
Як приготувати помідори чері з болгарським перцем
Інгредієнти:
- помідори чері – 1 кг;
- солодкий перець – 2 шт.;
- часник – 1 головка;
- зелень – за смаком;
- сіль – 1 ст. л. без вершка;
- цукор – 50 г;
- оцет 9% – 100 г;
Спосіб приготування:
- Вимити помідори чері та перець, перець нарізати смужками.
- Очистити часник і нарізати скибочками.
- На дно стерилізованих банок покласти зелень і частину часнику.
- Щільно викласти помідори та перець, додати решту часнику.
- Приготувати маринад: змішати воду з сіллю, цукром і оцтом, довести до кипіння.
- Залити гарячим маринадом помідори у банках, закатати стерилізованими кришками, перевернути догори дном і укутати до охолодження.