Мариновані чері з перцем: ідеальна закуска до будь-якого столу (відео)

Марія Швець
Смачні, красиві, солодкі, апетитні
Чудова закуска

Помідори — один із найулюбленіших овочів літа. Їх їдять свіжими, сушать, запікають, квасять, консервують і навіть готують у медово-гірчичному маринаді. Черрі ж особливо зручні для заготівлі: маленькі, соковиті, солодкуваті — вони чудово виглядають у банках і миттєво розлітаються зі столу.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений рецепт маринованих помідорів чері з солодким перцем — без складних спецій, зате з максимально насиченим, домашнім смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".

Як приготувати помідори чері з болгарським перцем

Інгредієнти:

  • помідори чері – 1 кг;
  • солодкий перець – 2 шт.;
  • часник – 1 головка;
  • зелень – за смаком;
  • сіль – 1 ст. л. без вершка;
  • цукор – 50 г;
  • оцет 9% – 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Вимити помідори чері та перець, перець нарізати смужками.
  2. Очистити часник і нарізати скибочками.
  3. На дно стерилізованих банок покласти зелень і частину часнику.
  4. Щільно викласти помідори та перець, додати решту часнику.
  5. Приготувати маринад: змішати воду з сіллю, цукром і оцтом, довести до кипіння.
  6. Залити гарячим маринадом помідори у банках, закатати стерилізованими кришками, перевернути догори дном і укутати до охолодження.
#Перець #Маринад #Чері #Готуємо вдома