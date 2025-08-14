Мариновані чері з перцем: ідеальна закуска до будь-якого столу (відео)

Чудова закуска

Помідори — один із найулюбленіших овочів літа. Їх їдять свіжими, сушать, запікають, квасять, консервують і навіть готують у медово-гірчичному маринаді. Черрі ж особливо зручні для заготівлі: маленькі, соковиті, солодкуваті — вони чудово виглядають у банках і миттєво розлітаються зі столу.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений рецепт маринованих помідорів чері з солодким перцем — без складних спецій, зате з максимально насиченим, домашнім смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zha457".

Як приготувати помідори чері з болгарським перцем

Інгредієнти:

помідори чері – 1 кг;

солодкий перець – 2 шт.;

часник – 1 головка;

зелень – за смаком;

сіль – 1 ст. л. без вершка;

цукор – 50 г;

оцет 9% – 100 г;

Спосіб приготування: