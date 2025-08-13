Рус

Якщо набридли кетчуп та аджика: приготуйте цей незвичайний яблучний соус до м'яса

Наталя Граковська
М'ясо стане в рази смачнішим
М'ясо стане в рази смачнішим. Фото Freepik

До шашлику, котлет або запеченого м’яса

До м'яса часто подають соуси з томатів. Але якщо хочеться чогось новенького і незвичайного, спробуйте приготувати кисло-солодкий яблучний соус із легкими гострими нотками. Він чудово поєднується як зі смаженими стравами, так і з тими, що запечені в духовці.

Рецептом соуса поділились на YouTube-каналі "Кулінарні рецепти Ганни Олександрівни".

Інгредієнти:

  • Яблука 1,5 кг
  • Імбир 30-40 г
  • Гострий перець кілька шматочків
  • Цукор 4 ст.л
  • Карі 1 ст.л
  • Духмяний перець 6 горошин
  • Насіння гірчиці 0,5 ч.л
  • Часник 4-5 великих зубчиків
  • Цибуля велика 2 шт.
  • Олія для смаження
  • Сіль до смаку
  • Оцет 2 ст.л.

Як приготувати соус до м'яса з яблук

  1. Наріжте яблука великими шматками. Покладіть їх в мультиварку, казан або каструлю і тушкуйте, поки не стануть м'якими.
  2. Натріть корінь імбиру на тертці, дрібно наріжте гострий перець і додайте його до імбиру. Вичавіть очищений часник. Додайте цукор, приправу карі, духмяний перець та насіння гірчиці. Ретельно перемішайте.
  3. Очистьте та наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте її на олії до золотистого кольору.
  4. Коли яблука стануть м'якими, подрібніть їх блендером разом з обсмаженою цибулею до однорідної маси.
  5. Поверніть отриману суміш до каструлі чи мультиварки. Доведіть до кипіння і протушкуйте 10 хвилин.
  6. Коли соус почне кипіти, додайте підготовлені спеції та сіль на смак. Варіть ще 5-10 хвилин, щоб спеції віддали свій аромат.
  7. Перед тим як вимкнути вогонь, додайте 2 столові ложки оцту. Добре перемішайте.
  8. Розлийте гарячий соус у стерилізовані банки та закатайте кришками.
