Якщо набридли кетчуп та аджика: приготуйте цей незвичайний яблучний соус до м'яса
До шашлику, котлет або запеченого м’яса
До м'яса часто подають соуси з томатів. Але якщо хочеться чогось новенького і незвичайного, спробуйте приготувати кисло-солодкий яблучний соус із легкими гострими нотками. Він чудово поєднується як зі смаженими стравами, так і з тими, що запечені в духовці.
Рецептом соуса поділились на YouTube-каналі "Кулінарні рецепти Ганни Олександрівни".
Інгредієнти:
- Яблука 1,5 кг
- Імбир 30-40 г
- Гострий перець кілька шматочків
- Цукор 4 ст.л
- Карі 1 ст.л
- Духмяний перець 6 горошин
- Насіння гірчиці 0,5 ч.л
- Часник 4-5 великих зубчиків
- Цибуля велика 2 шт.
- Олія для смаження
- Сіль до смаку
- Оцет 2 ст.л.
Як приготувати соус до м'яса з яблук
- Наріжте яблука великими шматками. Покладіть їх в мультиварку, казан або каструлю і тушкуйте, поки не стануть м'якими.
- Натріть корінь імбиру на тертці, дрібно наріжте гострий перець і додайте його до імбиру. Вичавіть очищений часник. Додайте цукор, приправу карі, духмяний перець та насіння гірчиці. Ретельно перемішайте.
- Очистьте та наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте її на олії до золотистого кольору.
- Коли яблука стануть м'якими, подрібніть їх блендером разом з обсмаженою цибулею до однорідної маси.
- Поверніть отриману суміш до каструлі чи мультиварки. Доведіть до кипіння і протушкуйте 10 хвилин.
- Коли соус почне кипіти, додайте підготовлені спеції та сіль на смак. Варіть ще 5-10 хвилин, щоб спеції віддали свій аромат.
- Перед тим як вимкнути вогонь, додайте 2 столові ложки оцту. Добре перемішайте.
- Розлийте гарячий соус у стерилізовані банки та закатайте кришками.