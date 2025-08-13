Якщо набридли кетчуп та аджика: приготуйте цей незвичайний яблучний соус до м'яса

До шашлику, котлет або запеченого м’яса

До м'яса часто подають соуси з томатів. Але якщо хочеться чогось новенького і незвичайного, спробуйте приготувати кисло-солодкий яблучний соус із легкими гострими нотками. Він чудово поєднується як зі смаженими стравами, так і з тими, що запечені в духовці.

Рецептом соуса поділились на YouTube-каналі "Кулінарні рецепти Ганни Олександрівни".

Інгредієнти:

Яблука 1,5 кг

Імбир 30-40 г

Гострий перець кілька шматочків

Цукор 4 ст.л

Карі 1 ст.л

Духмяний перець 6 горошин

Насіння гірчиці 0,5 ч.л

Часник 4-5 великих зубчиків

Цибуля велика 2 шт.

Олія для смаження

Сіль до смаку

Оцет 2 ст.л.

Як приготувати соус до м'яса з яблук