Це вам не звичайна консервація: приготуйте кабачки так, і всі проситимуть рецепт

Наталя Граковська
Кабачки в томаті на зиму
Кабачки в томаті на зиму. Фото Скріншот YouTube

Просто, швидко і неймовірно смачно

Кабачки вважаються універсальним овочем. З них можна приготувати й салати, й запіканки, а консервація на зиму в томатному соусі — чудовий спосіб зберегти їх смак.

Цей рецепт, яким поділились на порталі Cookpad, дозволяє легко приготувати смачні кабачки в пікантному томатному соусі, які стануть чудовим доповненням до зимового столу.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 3 кг
  • Соус "Руна Сацебелі" — 1 банка
  • Олія — 1 склянка
  • Цукор — 1 склянка
  • Оцет — 1/2 склянки
  • Сіль — 1,5 ст. л. (або на ваш смак)
  • Часник — 1 головка
  • За бажанням: гострий перець

Етапи приготування:

Ретельно вимийте кабачки, а потім наріжте їх довільними шматочками.

Заготовка з кабачкив на зиму рецепт

Перекладіть нарізані кабачки у велику каструлю. Додайте подрібнений часник, соус "Сацебелі", олію, цукор, оцет та сіль. Добре перемішайте всі інгредієнти. Залиште суміш маринуватися протягом 3 годин, періодично помішуючи.

Мариновані кабачки на зиму як приготувати

Після маринування поставте каструлю на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть 30-40 хвилин, час від часу помішуючи. Скуштуйте і за потреби додайте ще солі. Якщо ви полюбляєте гостріше, саме час додати трохи перцю.

Розкладіть гарячі кабачки по заздалегідь стерилізованих банках і щільно закатайте кришками.

Кабачки в томаті на зиму простий рецепт

Переверніть банки догори дном, накрийте їх ковдрою і залиште до повного охолодження.

Смачного! Ці кабачки чудово доповнять будь-яку страву в холодну пору року й не тільки.

