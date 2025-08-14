Це вам не звичайна консервація: приготуйте кабачки так, і всі проситимуть рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Просто, швидко і неймовірно смачно
Кабачки вважаються універсальним овочем. З них можна приготувати й салати, й запіканки, а консервація на зиму в томатному соусі — чудовий спосіб зберегти їх смак.
Цей рецепт, яким поділились на порталі Cookpad, дозволяє легко приготувати смачні кабачки в пікантному томатному соусі, які стануть чудовим доповненням до зимового столу.
Інгредієнти:
- Кабачки — 3 кг
- Соус "Руна Сацебелі" — 1 банка
- Олія — 1 склянка
- Цукор — 1 склянка
- Оцет — 1/2 склянки
- Сіль — 1,5 ст. л. (або на ваш смак)
- Часник — 1 головка
- За бажанням: гострий перець
Етапи приготування:
Ретельно вимийте кабачки, а потім наріжте їх довільними шматочками.
Перекладіть нарізані кабачки у велику каструлю. Додайте подрібнений часник, соус "Сацебелі", олію, цукор, оцет та сіль. Добре перемішайте всі інгредієнти. Залиште суміш маринуватися протягом 3 годин, періодично помішуючи.
Після маринування поставте каструлю на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть 30-40 хвилин, час від часу помішуючи. Скуштуйте і за потреби додайте ще солі. Якщо ви полюбляєте гостріше, саме час додати трохи перцю.
Розкладіть гарячі кабачки по заздалегідь стерилізованих банках і щільно закатайте кришками.
Переверніть банки догори дном, накрийте їх ковдрою і залиште до повного охолодження.
Смачного! Ці кабачки чудово доповнять будь-яку страву в холодну пору року й не тільки.