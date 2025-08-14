Рус

Хрусткі, золотисті та шалено смачні: готуємо нагетси з кабачків

Наталя Граковська
Нагетси з кабачків
Нагетси з кабачків. Фото Freepik

Елементарний рецепт нагетсів, що закохає з першого шматочка

Кабачки — це не лише чудовий інгредієнт для салатів, закусок чи запіканок, а й основа для смачних та корисних нагетсів. Приготувати їх дуже просто — знадобиться мінімум інгредієнтів і зусиль.

Одна кулінарна блогерка поділилася в Instagram рецептом ніжних кабачкових нагетсів із сиром і хрусткими сухарями.

Інгредієнти:

  • 2 середніх кабачки (400 г) + 1 ч.л. солі
  • 80 г панірувальних сухарів
  • 50 г твердого сиру
  • 1 ч.л. солодкої паприки
  • 1 ч.л. сушеного часнику
  • 3 яйця
  • борошно

Етапи приготування:

Кабачки ретельно миємо й ріжемо на смужки. Солимо, перемішуємо й залишаємо на 15 хвилин.

Нагетси з кабачків простий рецепт

Змішуємо панірувальні сухарі з паприкою, сушеним часником і дрібно натертим твердим сиром.

Кожен шматочок кабачка спочатку обвалюємо в борошні, потім занурюємо в збите яйце, після чого — в суміш із сухарів. Викладаємо на пергамент і запікаємо в духовці при 200°C 20–30 хвилин.

Закуска з кабачків рецепт

Для соусу: просто поєднюємо всі складники — і подаємо разом із гарячими нагетсами.

