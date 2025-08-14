Хрусткі, золотисті та шалено смачні: готуємо нагетси з кабачків

Елементарний рецепт нагетсів, що закохає з першого шматочка

Кабачки — це не лише чудовий інгредієнт для салатів, закусок чи запіканок, а й основа для смачних та корисних нагетсів. Приготувати їх дуже просто — знадобиться мінімум інгредієнтів і зусиль.

Одна кулінарна блогерка поділилася в Instagram рецептом ніжних кабачкових нагетсів із сиром і хрусткими сухарями.

Інгредієнти:

2 середніх кабачки (400 г) + 1 ч.л. солі

80 г панірувальних сухарів

50 г твердого сиру

1 ч.л. солодкої паприки

1 ч.л. сушеного часнику

3 яйця

борошно

Етапи приготування:

Кабачки ретельно миємо й ріжемо на смужки. Солимо, перемішуємо й залишаємо на 15 хвилин.

Змішуємо панірувальні сухарі з паприкою, сушеним часником і дрібно натертим твердим сиром.

Кожен шматочок кабачка спочатку обвалюємо в борошні, потім занурюємо в збите яйце, після чого — в суміш із сухарів. Викладаємо на пергамент і запікаємо в духовці при 200°C 20–30 хвилин.

Для соусу: просто поєднюємо всі складники — і подаємо разом із гарячими нагетсами.

Якщо хочете дізнатися альтернативний рецепт страви із кабачком — читайте в цьому матеріалі: "Скільки не готуй — завжди буде мало: котлети з кабачком виходять ще соковитішими (відео)". Усі секрети та покрокове відео додаються!