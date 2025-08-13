Нічого смачнішого ви не їли: розкішне соте з баклажанів і м'яса в духовці
Це соте просто тане в роті
Ми вже розповідали, як замаринувати баклажани з перцем. А тепер пропонуємо приготувати ще смачний варіант з цих овочів — соте, яке стане не просто закускою, а повноцінною стравою для сімейного обіду чи вечері.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кухар UA".
Інгредієнти:
- свинина (ошийок) 800 г
- баклажани 800-900 г
- помідори 800 г
- цибуля 200 г
- морква 200 г
- солодкий перець 200 г
- хмелі-сунелі 2 ч.л
- томатна паста 2 ст.л
- аджика 1 ст.л
- часник 20 г
- кінза 50 г + петрушка 30 г
- вода 50-70 мл.
- сіль 1 ч.л + 1 ч.л
- рослинна олія для обсмаження
Як приготувати соте з баклажанів та м'яса
- М'ясо нарізаємо довгими смужками. Баклажани та перець великою соломкою.
- Баклажани солимо та залишаємо на 20 хвилин, щоб пустили сік. Цибулю ріжемо четверть кільцями — солимо.
- Моркву нарізаємо соломкою, зелень — подрібнюємо.
- Помідори заливаємо окропом і залишаємо на кілька хвилин. Знімаємо шкуринку та нарізаємо кубиком.
- М'ясо обсмажуємо приблизно 12-15 хвилин, до рум'яної скоринки. Перекладаємо в посуд в якому будемо запікати.
- З баклажанів добре віджимаємо сік та обсмажуємо 7-8 хвилин. По готовності з'єднуємо з м'ясом.
- Цибулю обсмажуємо 5-6 хвилин, додаємо моркву і перець та смажимо ще 7-8 хвилин. Після додаємо помідори та всі спеції і зелень.
- Готове засмаження з'єднуємо з м'ясом та баклажанами, додаємо воду та перемішуємо.
- Вкриваємо фольгою і ставимо випікатися на 25 хвилин при t 180°С.