Нічого смачнішого ви не їли: розкішне соте з баклажанів і м'яса в духовці

Це соте просто тане в роті

Ми вже розповідали, як замаринувати баклажани з перцем. А тепер пропонуємо приготувати ще смачний варіант з цих овочів — соте, яке стане не просто закускою, а повноцінною стравою для сімейного обіду чи вечері.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кухар UA".

Інгредієнти:

свинина (ошийок) 800 г

баклажани 800-900 г

помідори 800 г

цибуля 200 г

морква 200 г

солодкий перець 200 г

хмелі-сунелі 2 ч.л

томатна паста 2 ст.л

аджика 1 ст.л

часник 20 г

кінза 50 г + петрушка 30 г

вода 50-70 мл.

сіль 1 ч.л + 1 ч.л

рослинна олія для обсмаження

Як приготувати соте з баклажанів та м'яса