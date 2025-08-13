Рус

Нічого смачнішого ви не їли: розкішне соте з баклажанів і м'яса в духовці

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Влітку це найсмачніша страва
Влітку це найсмачніша страва. Фото Freepik

Це соте просто тане в роті

Ми вже розповідали, як замаринувати баклажани з перцем. А тепер пропонуємо приготувати ще смачний варіант з цих овочів — соте, яке стане не просто закускою, а повноцінною стравою для сімейного обіду чи вечері.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кухар UA".

Інгредієнти:

  • свинина (ошийок) 800 г
  • баклажани 800-900 г
  • помідори 800 г
  • цибуля 200 г
  • морква 200 г
  • солодкий перець 200 г
  • хмелі-сунелі 2 ч.л
  • томатна паста 2 ст.л
  • аджика 1 ст.л
  • часник 20 г
  • кінза 50 г + петрушка 30 г
  • вода 50-70 мл.
  • сіль 1 ч.л + 1 ч.л
  • рослинна олія для обсмаження

Як приготувати соте з баклажанів та м'яса

  1. М'ясо нарізаємо довгими смужками. Баклажани та перець великою соломкою.
  2. Баклажани солимо та залишаємо на 20 хвилин, щоб пустили сік. Цибулю ріжемо четверть кільцями — солимо.
  3. Моркву нарізаємо соломкою, зелень — подрібнюємо.
  4. Помідори заливаємо окропом і залишаємо на кілька хвилин. Знімаємо шкуринку та нарізаємо кубиком.
  5. М'ясо обсмажуємо приблизно 12-15 хвилин, до рум'яної скоринки. Перекладаємо в посуд в якому будемо запікати.
  6. З баклажанів добре віджимаємо сік та обсмажуємо 7-8 хвилин. По готовності з'єднуємо з м'ясом.
  7. Цибулю обсмажуємо 5-6 хвилин, додаємо моркву і перець та смажимо ще 7-8 хвилин. Після додаємо помідори та всі спеції і зелень.
  8. Готове засмаження з'єднуємо з м'ясом та баклажанами, додаємо воду та перемішуємо.
  9. Вкриваємо фольгою і ставимо випікатися на 25 хвилин при t 180°С.
Теги:
#Рецепти #Перець #Баклажани #Соте