Не оладками єдиними: яку ще смачну закуску з кабачків приготувати (відео)

Подавати таку страву можна як у теплому, так і холодному вигляді, до них добре підходить часниковий соус

Продовжується сезон кабачків — ніжних і універсальних овочів, з яких можна приготувати безліч різноманітних страв: від звичних тушкованих кабачків до запіканок, оладок і навіть хрустких закусок. Сьогодні пропонуємо спробувати простий, але дуже смачний варіант — кабачкові палички в сирному паніруванні.

Вони виходять з апетитною скоринкою, ніжні всередині та чудово смакують як гарячими, так і охолодженими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати кабачкові палички у сирному паніруванні

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

сир твердий — 200 г;

панірувальні сухарі — 6-7 ст. л.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 7-8 ст. л.;

сушений часник, копчена паприка;

сіль, перець;

Соус:

сметана+кріп+часник;

сметана+зелена цибуля;

Спосіб приготування:

1.Вимити кабачки та нарізати брусочками.

2.Посолити та залишити на 10 хвилин, щоб виділився сік.

3.Натерти сир, змішати з панірувальними сухарями, копченою паприкою, сушеним часником і перцем.

4.Збити яйця вінчиком. У окрему тарілку насипати борошно.

5.Обкачати кожен кабачковий брусочок спочатку в борошні, потім в яйці, після чого в сирній паніровці.

6.Викласти брусочки на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком.

7.Випікати при температурі 190 °C протягом 20 хвилин.

8.Для соусу змішати сметану з подрібненою зеленою цибулею або кропом та часником. За бажанням — посолити.

9.Подавати кабачкові палички теплими або охолодженими.