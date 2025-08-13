Не оладками єдиними: яку ще смачну закуску з кабачків приготувати (відео)
Подавати таку страву можна як у теплому, так і холодному вигляді, до них добре підходить часниковий соус
Продовжується сезон кабачків — ніжних і універсальних овочів, з яких можна приготувати безліч різноманітних страв: від звичних тушкованих кабачків до запіканок, оладок і навіть хрустких закусок. Сьогодні пропонуємо спробувати простий, але дуже смачний варіант — кабачкові палички в сирному паніруванні.
Вони виходять з апетитною скоринкою, ніжні всередині та чудово смакують як гарячими, так і охолодженими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olha.holovina".
Як приготувати кабачкові палички у сирному паніруванні
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.;
- сир твердий — 200 г;
- панірувальні сухарі — 6-7 ст. л.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 7-8 ст. л.;
- сушений часник, копчена паприка;
- сіль, перець;
Соус:
- сметана+кріп+часник;
- сметана+зелена цибуля;
Спосіб приготування:
1.Вимити кабачки та нарізати брусочками.
2.Посолити та залишити на 10 хвилин, щоб виділився сік.
3.Натерти сир, змішати з панірувальними сухарями, копченою паприкою, сушеним часником і перцем.
4.Збити яйця вінчиком. У окрему тарілку насипати борошно.
5.Обкачати кожен кабачковий брусочок спочатку в борошні, потім в яйці, після чого в сирній паніровці.
6.Викласти брусочки на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком.
7.Випікати при температурі 190 °C протягом 20 хвилин.
8.Для соусу змішати сметану з подрібненою зеленою цибулею або кропом та часником. За бажанням — посолити.
9.Подавати кабачкові палички теплими або охолодженими.