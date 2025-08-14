Рус

Такою стравою наїдяться усі: запіканка з кабачків та фаршу готується легко та просто (відео)

Марія Швець
Смачна, ситна страва на обід чи вечерю для всієї родини
Смачна, ситна страва на обід чи вечерю для всієї родини. Фото instagram.com

Запіканка з кабачків з фаршем у духовці допоможе урізноманітнити меню

З кабачків можна приготувати чимало смачних і корисних страв — від простого тушкування з овочами до оладок, рулетиків і запіканок. Цей овоч універсальний, легко поєднується з різними інгредієнтами та чудово тримає форму після запікання.

Сьогодні пропонуємо легкий і ніжний варіант — запіканку з кабачків. Вона прекрасно підходить як для обіду, так і для легкої вечері, а також стане чудовим способом використати сезонні овочі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "retsepty_dlya_ditey".

Як приготувати запіканку з кабачків з фаршем

Інгредієнти:

  • кабачок – 270 г;
  • курячий фарш – 200 г;
  • помідор – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • молоко – 30 г;
  • твердий сир – 30 г;
  • сіль і спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1. Нарізати кабачок кружечками.

2. Викласти шарами з фаршем і помідором.

3. Залити яйцями з молоком.

4. Зверху додати сир.

5. Готувати в духовці 30-35 хвилин (перші 25 хвилин під фольгою).

