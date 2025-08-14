Такою стравою наїдяться усі: запіканка з кабачків та фаршу готується легко та просто (відео)

Запіканка з кабачків з фаршем у духовці допоможе урізноманітнити меню

З кабачків можна приготувати чимало смачних і корисних страв — від простого тушкування з овочами до оладок, рулетиків і запіканок. Цей овоч універсальний, легко поєднується з різними інгредієнтами та чудово тримає форму після запікання.

Сьогодні пропонуємо легкий і ніжний варіант — запіканку з кабачків. Вона прекрасно підходить як для обіду, так і для легкої вечері, а також стане чудовим способом використати сезонні овочі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "retsepty_dlya_ditey".

Як приготувати запіканку з кабачків з фаршем

Інгредієнти:

кабачок – 270 г;

курячий фарш – 200 г;

помідор – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

молоко – 30 г;

твердий сир – 30 г;

сіль і спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1. Нарізати кабачок кружечками.

2. Викласти шарами з фаршем і помідором.

3. Залити яйцями з молоком.

4. Зверху додати сир.

5. Готувати в духовці 30-35 хвилин (перші 25 хвилин під фольгою).