Хрумкі та ароматні: секрет приготування кабачків, які смакуватимуть краще за будь-який салат
Ідеальна консервація на зиму
У сезон свіжих овочів саме час підготувати смачну закуску в банках. Пікантні хрусткі кабачки з болгарським перцем — це чудовий варіант для домашньої консервації, яка особливо смакуватиме у холодну пору року.
Ідеєю цього рецепта поділилася фудблогерка з ніком golden plate на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти (на 3 банки по 0,75 л):
Кабачки — 1 кг
Болгарський перець — 1 шт.
Цибуля — 2 великі головки
Морква — 2 середні
Часник — 5–6 зубчиків
Для маринаду:
Оцет (9%) — 30 мл
Цукор — 50 г
Сіль — 1 ст. л. без гірки
Рослинна олія — 40 мл
Томатна паста — 300 г
Вода — 200–300 мл
Етапи приготування:
1. Кабачки та цибулю наріжте півкільцями.
2. Болгарський перець поріжте смужками.
3. Моркву натріть на великій тертці, всі овочі змішайте в мисці.
4. Приготуйте маринад: змішайте оцет, сіль, цукор, олію та томатну пасту, розведену водою. Кількість спецій можна відрегулювати на смак.
5. Залийте овочі маринадом і тушкуйте на слабкому вогні приблизно 40 хвилин.
6. За 10 хвилин до завершення додайте подрібнений через прес часник.
7. Гарячу закуску розкладіть у стерилізовані банки, щільно закрутіть кришками.
Такий овочевий мікс буде чудовим доповненням до м’яса, каш, картопляних страв чи просто як самостійна закуска.