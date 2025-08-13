Хрумкі та ароматні: секрет приготування кабачків, які смакуватимуть краще за будь-який салат

Ідеальна консервація на зиму

У сезон свіжих овочів саме час підготувати смачну закуску в банках. Пікантні хрусткі кабачки з болгарським перцем — це чудовий варіант для домашньої консервації, яка особливо смакуватиме у холодну пору року.

Ідеєю цього рецепта поділилася фудблогерка з ніком golden plate на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти (на 3 банки по 0,75 л):

Кабачки — 1 кг

Болгарський перець — 1 шт.

Цибуля — 2 великі головки

Морква — 2 середні

Часник — 5–6 зубчиків

Для маринаду:

Оцет (9%) — 30 мл

Цукор — 50 г

Сіль — 1 ст. л. без гірки

Рослинна олія — 40 мл

Томатна паста — 300 г

Вода — 200–300 мл

Етапи приготування:

1. Кабачки та цибулю наріжте півкільцями.

2. Болгарський перець поріжте смужками.

3. Моркву натріть на великій тертці, всі овочі змішайте в мисці.

4. Приготуйте маринад: змішайте оцет, сіль, цукор, олію та томатну пасту, розведену водою. Кількість спецій можна відрегулювати на смак.

5. Залийте овочі маринадом і тушкуйте на слабкому вогні приблизно 40 хвилин.

6. За 10 хвилин до завершення додайте подрібнений через прес часник.

7. Гарячу закуску розкладіть у стерилізовані банки, щільно закрутіть кришками.

Такий овочевий мікс буде чудовим доповненням до м’яса, каш, картопляних страв чи просто як самостійна закуска.