Запечені яблука з ароматною начинкою: солодкість і користь в одній страві (відео)
-
-
Смачний низькокалорійний десерт
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів в українській кухні. Його додають у пироги, начиняють м’ясо, сушать на узвар і, звісно, печуть. Ароматна шарлотка — класика, яку знає кожен, але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний і корисний варіант — печені яблука з горіхами та сухофруктами.
Такий десерт чудово смакує як теплим, так і охолодженим, дарує затишок і наповнює дім неповторним ароматом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати печені яблука з горіхами та сухофруктами
Інгредієнти:
- яблука – 6 шт.;
- вівсянка – 4 ст. л.;
- горіхи – 3 ст. л.;
- сухофрукти – 3 ст. л.;
- цукор – 1–2 ст. л. (за смаком);
- кориця – 0,5 ч. л.;
- вершкове масло – 30 г;
- мед – 1–2 ч. л. (за бажанням).
Спосіб приготування:
- Добре помити яблука та акуратно видалити серединки, не прорізаючи наскрізь.
- Змішати в мисці вівсянку, подрібнені горіхи, сухофрукти, цукор і корицю.
- За бажанням додати мед для м’якшого смаку.
- Наповнити яблука приготованою начинкою, покласти зверху по шматочку вершкового масла.
- Викласти яблука у форму для запікання, налити на дно трохи води та накрити фольгою.
- Запікати у розігрітій духовці при 180 °C 30–40 хвилин, зняти фольгу наприкінці для рум’яної скоринки.