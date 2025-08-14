Рус

Запечені яблука з ароматною начинкою: солодкість і користь в одній страві (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ароматні, корисні, апетитні, для всієї родини
Ароматні, корисні, апетитні, для всієї родини. Фото instagram.com

Смачний низькокалорійний десерт

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів в українській кухні. Його додають у пироги, начиняють м’ясо, сушать на узвар і, звісно, печуть. Ароматна шарлотка — класика, яку знає кожен, але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний і корисний варіант — печені яблука з горіхами та сухофруктами.

Такий десерт чудово смакує як теплим, так і охолодженим, дарує затишок і наповнює дім неповторним ароматом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати печені яблука з горіхами та сухофруктами

Інгредієнти:

  • яблука – 6 шт.;
  • вівсянка – 4 ст. л.;
  • горіхи – 3 ст. л.;
  • сухофрукти – 3 ст. л.;
  • цукор – 1–2 ст. л. (за смаком);
  • кориця – 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло – 30 г;
  • мед – 1–2 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування:

  1. Добре помити яблука та акуратно видалити серединки, не прорізаючи наскрізь.
  2. Змішати в мисці вівсянку, подрібнені горіхи, сухофрукти, цукор і корицю.
  3. За бажанням додати мед для м’якшого смаку.
  4. Наповнити яблука приготованою начинкою, покласти зверху по шматочку вершкового масла.
  5. Викласти яблука у форму для запікання, налити на дно трохи води та накрити фольгою.
  6. Запікати у розігрітій духовці при 180 °C 30–40 хвилин, зняти фольгу наприкінці для рум’яної скоринки.
Теги:
#Горіхи #Яблука #Сухофрукти #Готуємо вдома