Запечені яблука з ароматною начинкою: солодкість і користь в одній страві (відео)

Смачний низькокалорійний десерт

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів в українській кухні. Його додають у пироги, начиняють м’ясо, сушать на узвар і, звісно, печуть. Ароматна шарлотка — класика, яку знає кожен, але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний і корисний варіант — печені яблука з горіхами та сухофруктами.

Такий десерт чудово смакує як теплим, так і охолодженим, дарує затишок і наповнює дім неповторним ароматом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати печені яблука з горіхами та сухофруктами

Інгредієнти:

яблука – 6 шт.;

вівсянка – 4 ст. л.;

горіхи – 3 ст. л.;

сухофрукти – 3 ст. л.;

цукор – 1–2 ст. л. (за смаком);

кориця – 0,5 ч. л.;

вершкове масло – 30 г;

мед – 1–2 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування: