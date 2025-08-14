Смачні кабачки з грузинським характером: рецепт з соусом сацебелі для любителів гострого
Кабачки виходять неймовірно пряними та ароматними
Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який прекрасно поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. Його запікають, смажать, фарширують і навіть додають у салати — сирим чи маринованим.
Але сьогодні ми пропонуємо незвичний, пікантний варіант на зиму: кабачки у соусі сацебелі. Вони виходять ароматні, з легкою кислинкою та приємною гостринкою — ідеальна закуска до м’яса чи гарніру, або ж самостійна страва, яку захочеться повторювати щороку. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Рецепти Коліжанок".
Як приготувати кабачки з соусом сацебелі
Інгредієнти:
- кабачки молоді – 3 кг;
- морква велика – 2–3 шт.;
- соус сацебелі – 1 банка;
- оцет – 0,5 склянки;
- олія – 0,5 склянки;
- цукор – 1 склянка;
- сіль – 2 ст. л.;
- часник – 2 головки.
Спосіб приготування:
Порізати кабачки кубиками, а моркву – брусками.
Змішати всі інгредієнти, крім часнику, у великій каструлі.
Тушкувати на слабкому вогні 60–70 хвилин, періодично помішуючи.
Додати натертий або подрібнений часник.
Продовжити варити ще 10 хвилин.
Гарячу суміш розкласти у стерилізовані банки, закатати та залишити охолоджуватись.