Смачні кабачки з грузинським характером: рецепт з соусом сацебелі для любителів гострого

Кабачки виходять неймовірно пряними та ароматними

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який прекрасно поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. Його запікають, смажать, фарширують і навіть додають у салати — сирим чи маринованим.

Але сьогодні ми пропонуємо незвичний, пікантний варіант на зиму: кабачки у соусі сацебелі. Вони виходять ароматні, з легкою кислинкою та приємною гостринкою — ідеальна закуска до м’яса чи гарніру, або ж самостійна страва, яку захочеться повторювати щороку. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Рецепти Коліжанок".

Як приготувати кабачки з соусом сацебелі

Інгредієнти:

кабачки молоді – 3 кг;

морква велика – 2–3 шт.;

соус сацебелі – 1 банка;

оцет – 0,5 склянки;

олія – 0,5 склянки;

цукор – 1 склянка;

сіль – 2 ст. л.;

часник – 2 головки.

Спосіб приготування:

Порізати кабачки кубиками, а моркву – брусками.

Змішати всі інгредієнти, крім часнику, у великій каструлі.

Тушкувати на слабкому вогні 60–70 хвилин, періодично помішуючи.

Додати натертий або подрібнений часник.

Продовжити варити ще 10 хвилин.

Гарячу суміш розкласти у стерилізовані банки, закатати та залишити охолоджуватись.