Медовий перець на зиму: ця закуска настільки смачна, що треба готувати подвійну порцію
З'їдається до останньої банки
Якщо ви любите яскраві та ароматні заготовки, цей рецепт перцю з медом точно вам сподобається. Завдяки солодкуватому маринаду овочі набувають незвичайного смаку. Приготований за цим рецептом перець буде чудовою закускою до м’яса, риби чи картоплі.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Все буде смачно". З вказаної кількості продуктів виходить чотири півлітрові баночки перцю.
Інгредієнти:
- Перець болгарський очищений — 1 кг
- Часник — 6-8 зубчиків
- Перець чорний горошком — 1/2 ч.л
- Лавровий лист — 4 шт.
Маринад:
- Вода — 1 л
- Мед — 3-4 ст.л
- Сіль — 1 ст.л
- Солодка паприка — 1 ч.л
- Олія рафінована — 40 мл
- Оцет — 40 мл
Як приготувати перець з медом на зиму
- Наріжте перець смужками бажаного розміру. Щільно закладіть його у чисті банки.
- У кожну банку додайте лавровий лист, нарізаний часник та чорний перець горошком.
- Залийте банки окропом, накрийте кришками й залиште на 10 хвилин.
- Злийте воду, потім знову залийте банки окропом до самого верху. Накрийте кришками й залиште на 15 хвилин, після чого знову злийте воду.
- Змішайте мед, сіль, солодку паприку, рафіновану олію та оцет. Поставте маринад на вогонь і доведіть до кипіння. Проваріть маринад 1–2 хвилини.
- Залийте гарячим маринадом перець у банках, обов'язково до самого верху.
- Закатайте банки.