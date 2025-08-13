Медовий перець на зиму: ця закуска настільки смачна, що треба готувати подвійну порцію

З'їдається до останньої банки

Якщо ви любите яскраві та ароматні заготовки, цей рецепт перцю з медом точно вам сподобається. Завдяки солодкуватому маринаду овочі набувають незвичайного смаку. Приготований за цим рецептом перець буде чудовою закускою до м’яса, риби чи картоплі.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Все буде смачно". З вказаної кількості продуктів виходить чотири півлітрові баночки перцю.

Інгредієнти:

Перець болгарський очищений — 1 кг

Часник — 6-8 зубчиків

Перець чорний горошком — 1/2 ч.л

Лавровий лист — 4 шт.

Маринад:

Вода — 1 л

Мед — 3-4 ст.л

Сіль — 1 ст.л

Солодка паприка — 1 ч.л

Олія рафінована — 40 мл

Оцет — 40 мл

Як приготувати перець з медом на зиму