Рус

Медовий перець на зиму: ця закуска настільки смачна, що треба готувати подвійну порцію

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У сто разів смачніший за звичайний
У сто разів смачніший за звичайний. Фото Скріншот YouTube

З'їдається до останньої банки

Якщо ви любите яскраві та ароматні заготовки, цей рецепт перцю з медом точно вам сподобається. Завдяки солодкуватому маринаду овочі набувають незвичайного смаку. Приготований за цим рецептом перець буде чудовою закускою до м’яса, риби чи картоплі.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Все буде смачно". З вказаної кількості продуктів виходить чотири півлітрові баночки перцю.

Інгредієнти:

  • Перець болгарський очищений — 1 кг
  • Часник — 6-8 зубчиків
  • Перець чорний горошком — 1/2 ч.л
  • Лавровий лист — 4 шт.

Маринад:

  • Вода — 1 л
  • Мед — 3-4 ст.л
  • Сіль — 1 ст.л
  • Солодка паприка — 1 ч.л
  • Олія рафінована — 40 мл
  • Оцет — 40 мл

Як приготувати перець з медом на зиму

  1. Наріжте перець смужками бажаного розміру. Щільно закладіть його у чисті банки.
  2. У кожну банку додайте лавровий лист, нарізаний часник та чорний перець горошком.
  3. Залийте банки окропом, накрийте кришками й залиште на 10 хвилин.
  4. Злийте воду, потім знову залийте банки окропом до самого верху. Накрийте кришками й залиште на 15 хвилин, після чого знову злийте воду.
  5. Змішайте мед, сіль, солодку паприку, рафіновану олію та оцет. Поставте маринад на вогонь і доведіть до кипіння. Проваріть маринад 1–2 хвилини.
  6. Залийте гарячим маринадом перець у банках, обов'язково до самого верху.
  7. Закатайте банки.
Теги:
#Мед #Рецепти #Перець #Консервація