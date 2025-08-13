Ви закохаєтесь у цей хруст: як перетворити кабачок на апетитну реcторанну закуску (відео)

Такі кабачки можна і на святковий стіл

Ми розповідали, як приготувати із кабачків апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом простого у виконанні снеку з кабачків, який виходить дуже смачним і хрустким.

Страва максимально проста у приготуванні, бюджетна та неймовірно смачна. Рецептом у своєму інстаграм-блозі поділилась шеф-кухарка Вікторія Бобик.

Інгредієнти:

Кабачок

Сіль

Сир

Борошно

Панірувальні сухарі

Яйце

Спосіб приготування:

Нарізаємо кабачок на брусочки. Солимо, перемішуємо, чекаємо, поки відійде зайва вода. Потім просушуємо на паперових рушниках. У окремі мисочки викладаємо борошно, збиті яйця та суміш тертого сиру та панірувальних сухарів. Паніруємо шматочки кабачка в такому порядку. Викладаємо запаніровані шматочки на дошку, обгорнуту в харчову плівку. Заморожуємо їх приблизно одну годину. Після цього смажимо кабачки у фритюрі або ж на сковорідці у великій кількості олії. Викладаємо золотисті шматочки на паперові рушники — щоб прибрати зайву олію.

Такі кабачки смакуватимуть з будь-яким соусом, який вам подобається. Ми розповідали, як приготувати домашній майонез, а також ділились рецептом томатного "Мексиканського" соусу.