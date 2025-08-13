Рус

Ви закохаєтесь у цей хруст: як перетворити кабачок на апетитну реcторанну закуску (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Закуска виходить хрустка та дуже апетитна
Закуска виходить хрустка та дуже апетитна. Фото telegraf.com.ua

Такі кабачки можна і на святковий стіл

Ми розповідали, як приготувати із кабачків апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом простого у виконанні снеку з кабачків, який виходить дуже смачним і хрустким.

Страва максимально проста у приготуванні, бюджетна та неймовірно смачна. Рецептом у своєму інстаграм-блозі поділилась шеф-кухарка Вікторія Бобик.

Інгредієнти:

  • Кабачок
  • Сіль
  • Сир
  • Борошно
  • Панірувальні сухарі
  • Яйце

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо кабачок на брусочки. Солимо, перемішуємо, чекаємо, поки відійде зайва вода. Потім просушуємо на паперових рушниках.
  2. У окремі мисочки викладаємо борошно, збиті яйця та суміш тертого сиру та панірувальних сухарів. Паніруємо шматочки кабачка в такому порядку.
  3. Викладаємо запаніровані шматочки на дошку, обгорнуту в харчову плівку. Заморожуємо їх приблизно одну годину.
  4. Після цього смажимо кабачки у фритюрі або ж на сковорідці у великій кількості олії. Викладаємо золотисті шматочки на паперові рушники — щоб прибрати зайву олію.

Такі кабачки смакуватимуть з будь-яким соусом, який вам подобається. Ми розповідали, як приготувати домашній майонез, а також ділились рецептом томатного "Мексиканського" соусу.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуска