Ви закохаєтесь у цей хруст: як перетворити кабачок на апетитну реcторанну закуску (відео)
Такі кабачки можна і на святковий стіл
Ми розповідали, як приготувати із кабачків апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом простого у виконанні снеку з кабачків, який виходить дуже смачним і хрустким.
Страва максимально проста у приготуванні, бюджетна та неймовірно смачна. Рецептом у своєму інстаграм-блозі поділилась шеф-кухарка Вікторія Бобик.
Інгредієнти:
- Кабачок
- Сіль
- Сир
- Борошно
- Панірувальні сухарі
- Яйце
Спосіб приготування:
- Нарізаємо кабачок на брусочки. Солимо, перемішуємо, чекаємо, поки відійде зайва вода. Потім просушуємо на паперових рушниках.
- У окремі мисочки викладаємо борошно, збиті яйця та суміш тертого сиру та панірувальних сухарів. Паніруємо шматочки кабачка в такому порядку.
- Викладаємо запаніровані шматочки на дошку, обгорнуту в харчову плівку. Заморожуємо їх приблизно одну годину.
- Після цього смажимо кабачки у фритюрі або ж на сковорідці у великій кількості олії. Викладаємо золотисті шматочки на паперові рушники — щоб прибрати зайву олію.
Такі кабачки смакуватимуть з будь-яким соусом, який вам подобається. Ми розповідали, як приготувати домашній майонез, а також ділились рецептом томатного "Мексиканського" соусу.