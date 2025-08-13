Помідори по-корейськи, які зметуть зі столу за хвилину: рецепт смачної закуски
Пікантна закуска, що сподобається всім
Ми вже розповідали, як приготувати квашені зелені помідори на зиму. Але якщо хочеться їсти їх вже зараз, то варто спробувати рецепт зелених помідорів по-корейськи. Буквально за ніч у холодильнику помідори просочаться ароматами спецій, стануть соковитими, пікантними та неймовірно апетитними.
Рецептом закуски поділились на YouTube-каналі Cooking Adventure.
Інгредієнти:
- помідори 1200 г
- болгарський перець 400 г
- морква 300 г
- часник 10 зубчика
- зелень
- оцет 9% 60 мл
- олія рафінована 130 мл
- цукор 80 г
- сіль 20 г
- перець чорний мелений 1 ч.л
- паприка копчена 1 ч.л
- мелений коріандр 1 ч.л
- гострий перець на смак
Приготування:
- Помідори розріжте на 2 або 4 частини. Наріжте болгарський перець тонкими смужками. Моркву натріть на тертці для моркви по-корейськи. Подрібніть зелень.
- Додайте до помідорів нарізаний перець, моркву, зелень, а також гострий перець.
- Додайте сіль та цукор, потім все добре перемішайте, трохи приминаючи, щоб помідори пустили сік.
- Додайте мелений чорний перець, копчену паприку та мелений коріандр. Влийте столовий оцет і знову все перемішайте.
- Розрівняйте помідори в мисці та зробіть невелику ямку в центрі. Викладіть у ямку подрібнений часник. Нагрійте олію до гарячого стану і вилийте її прямо на часник. Все ретельно перемішайте.
- Розрівняйте закуску в мисці, накрийте тарілкою і встановіть зверху невеликий прес (наприклад, банку з водою).
- Поставте страву в холодильник маринуватися на вісім годин або на ніч.