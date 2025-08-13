Помідори по-корейськи, які зметуть зі столу за хвилину: рецепт смачної закуски

Пікантна закуска, що сподобається всім

Ми вже розповідали, як приготувати квашені зелені помідори на зиму. Але якщо хочеться їсти їх вже зараз, то варто спробувати рецепт зелених помідорів по-корейськи. Буквально за ніч у холодильнику помідори просочаться ароматами спецій, стануть соковитими, пікантними та неймовірно апетитними.

Рецептом закуски поділились на YouTube-каналі Cooking Adventure.

Інгредієнти:

помідори 1200 г

болгарський перець 400 г

морква 300 г

часник 10 зубчика

зелень

оцет 9% 60 мл

олія рафінована 130 мл

цукор 80 г

сіль 20 г

перець чорний мелений 1 ч.л

паприка копчена 1 ч.л

мелений коріандр 1 ч.л

гострий перець на смак

Приготування: