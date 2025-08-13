Той самий смак із дитинства: простий, але безпрограшний рецепт консервованих помідорів (відео)

Неодмінно буде радувати довгими зимовими вечорами

Помідор — це один із найулюбленіших овочів літа. Його соковитість, яскравий смак і універсальність дозволяють готувати з нього найрізноманітніші страви: від салатів до соусів, соку, лечо та навіть квашених помідорів, які набувають приємної кислинки та пікантного аромату.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один перевірений спосіб зберегти літню смакоту — консервовані помідори, ароматні, цільні та з відмінним балансом солі, кислинки й спецій. Ідеально смакують до гарнірів, м’яса або просто як закуска — без зайвих клопотів і з чудовим результатом! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "v.vanilinka".

Як замаринувати помідори на зиму

Інгредієнти:

помідори середнього розміру – скільки вміститься в банку;

болгарський перець – 1 шт.;

часник – 4–5 зубчиків;

лавровий лист – 2 шт.;

кріп – кілька гілочок;

перець духмяний горошком – 1 шт.;

перець чорний горошком – 5–6 шт.;

сіль – 1 ст. л. на 1 л рідини;

цукор – 1 ст. л. на 1 л рідини;

оцет 9% – 1 ст. л. на 1 л рідини.

Спосіб приготування: