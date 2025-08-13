Той самий смак із дитинства: простий, але безпрограшний рецепт консервованих помідорів (відео)

Рус

Той самий смак із дитинства: простий, але безпрограшний рецепт консервованих помідорів

Марія Швець
Неодмінно буде радувати довгими зимовими вечорами

Помідор — це один із найулюбленіших овочів літа. Його соковитість, яскравий смак і універсальність дозволяють готувати з нього найрізноманітніші страви: від салатів до соусів, соку, лечо та навіть квашених помідорів, які набувають приємної кислинки та пікантного аромату.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один перевірений спосіб зберегти літню смакоту — консервовані помідори, ароматні, цільні та з відмінним балансом солі, кислинки й спецій. Ідеально смакують до гарнірів, м’яса або просто як закуска — без зайвих клопотів і з чудовим результатом! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "v.vanilinka".

Як замаринувати помідори на зиму

Інгредієнти:

  • помідори середнього розміру – скільки вміститься в банку;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • часник – 4–5 зубчиків;
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • кріп – кілька гілочок;
  • перець духмяний горошком – 1 шт.;
  • перець чорний горошком – 5–6 шт.;
  • сіль – 1 ст. л. на 1 л рідини;
  • цукор – 1 ст. л. на 1 л рідини;
  • оцет 9% – 1 ст. л. на 1 л рідини.

Спосіб приготування:

  1. Покласти помідори в холодну воду на 2–3 години, щоб зробити їх більш пружними.
  2. Стерилізувати банки та кришки.
  3. Викласти на дно банки кріп, перець, часник, лавровий лист і перець горошком, потім укласти помідори доверху.
  4. Залити киплячою водою до самого верху й залишити охолоджуватись.
  5. Злити воду в каструлю, додати на кожен літр по 1 ст. л. солі, цукру та оцту, довести до кипіння.
  6. Залити банки гарячим маринадом, закрутити кришками, перевернути догори дном, накрити ковдрою до повного охолодження.
