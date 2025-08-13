Той самий смак із дитинства: простий, але безпрограшний рецепт консервованих помідорів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Неодмінно буде радувати довгими зимовими вечорами
Помідор — це один із найулюбленіших овочів літа. Його соковитість, яскравий смак і універсальність дозволяють готувати з нього найрізноманітніші страви: від салатів до соусів, соку, лечо та навіть квашених помідорів, які набувають приємної кислинки та пікантного аромату.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один перевірений спосіб зберегти літню смакоту — консервовані помідори, ароматні, цільні та з відмінним балансом солі, кислинки й спецій. Ідеально смакують до гарнірів, м’яса або просто як закуска — без зайвих клопотів і з чудовим результатом! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "v.vanilinka".
Як замаринувати помідори на зиму
Інгредієнти:
- помідори середнього розміру – скільки вміститься в банку;
- болгарський перець – 1 шт.;
- часник – 4–5 зубчиків;
- лавровий лист – 2 шт.;
- кріп – кілька гілочок;
- перець духмяний горошком – 1 шт.;
- перець чорний горошком – 5–6 шт.;
- сіль – 1 ст. л. на 1 л рідини;
- цукор – 1 ст. л. на 1 л рідини;
- оцет 9% – 1 ст. л. на 1 л рідини.
Спосіб приготування:
- Покласти помідори в холодну воду на 2–3 години, щоб зробити їх більш пружними.
- Стерилізувати банки та кришки.
- Викласти на дно банки кріп, перець, часник, лавровий лист і перець горошком, потім укласти помідори доверху.
- Залити киплячою водою до самого верху й залишити охолоджуватись.
- Злити воду в каструлю, додати на кожен літр по 1 ст. л. солі, цукру та оцту, довести до кипіння.
- Залити банки гарячим маринадом, закрутити кришками, перевернути догори дном, накрити ковдрою до повного охолодження.