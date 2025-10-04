3 способа засушить баклажаны, которые стоит попробовать
Сушеные баклажаны можно добавлять в рагу, соусы и салаты
К сожалению, у нас сушка — не очень популярный способ заготовки баклажанов, хотя при этом в овоще сохраняется большое количество полезных веществ. А вот в Турции или Италии сушеные баклажаны всегда можно найти в магазинах. Уделите сушке "синеньких" время, эти вкусные ломтики будут отличной закуской зимой.
Баклажаны сушенные в сушилке
Ингредиенты
- Баклажаны – 2-3 шт.
- Оливковое масло – 0,5 стакана
- Яблочный уксус – 1/3 стак.
- Соевый соус – 1/3 стак.
- Паприка – 1 ч.л.
- Кайенский перец – ¼ ч.л.
- Мед – 2 ст.л.
Способ приготовления
- Вымойте, почистите и разрежьте на тонкие полоски баклажаны.
- Смешайте оливковое масло, яблочный уксус и оливковый соус. Добавьте специи и мед. Хорошо вымешайте.
- Смешайте овощи с маринадом и оставьте на 2 часа.
- Выложите овощи в сушилку и высушивайте около суток при температуре 40 градусов.
Чипсы из баклажанов в духовке
Ингредиенты
- Баклажаны – 2-3 шт
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Вымойте баклажаны, очистите и нарежьте одинаковыми кусочками. Посолите и оставьте на 10-15 минут. Затем промойте баклажаны в холодной проточной воде и обсушите бумажными полотенцами.
- Выложите баклажаны на противень в один слой, таким образом, чтоб между кусочками было свободное место.
- Нагрейте духовку до 200°C и поставьте баклажаны на 1 час.
- После этого убавьте температуру до 100°C и сушите еще 4 часа.
Вяленые баклажаны
Ингредиенты
- Баклажаны – 2-3 шт.
- Соль – по вкусу
- Грибная приправа – по вкусу
Способ приготовления
Вымойте баклажаны, очистите и нарежьте тонкими кружочками. Посолите и оставьте на 10-15 минут, чтоб из баклажанов вышла горечь. После промойте под холодной проточной водой и просушите бумажными полотенцами.
Присыпьте грибной приправой. Нанизайте кружочки баклажанов на нитку.
Выложите баклажаны на противне и поставьте в духовку на 10 минут при температуре 160°C.
После этот развесьте нитки с баклажанами в любом удобном месте для досушивания.
Приятного аппетита и вкусных заготовок!