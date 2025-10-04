3 способа засушить баклажаны, которые стоит попробовать

Сушеные баклажаны можно добавлять в рагу, соусы и салаты

К сожалению, у нас сушка — не очень популярный способ заготовки баклажанов, хотя при этом в овоще сохраняется большое количество полезных веществ. А вот в Турции или Италии сушеные баклажаны всегда можно найти в магазинах. Уделите сушке "синеньких" время, эти вкусные ломтики будут отличной закуской зимой.

Баклажаны сушенные в сушилке

Ингредиенты

Баклажаны – 2-3 шт.

Оливковое масло – 0,5 стакана

Яблочный уксус – 1/3 стак.

Соевый соус – 1/3 стак.

Паприка – 1 ч.л.

Кайенский перец – ¼ ч.л.

Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления

Вымойте, почистите и разрежьте на тонкие полоски баклажаны. Смешайте оливковое масло, яблочный уксус и оливковый соус. Добавьте специи и мед. Хорошо вымешайте. Смешайте овощи с маринадом и оставьте на 2 часа. Выложите овощи в сушилку и высушивайте около суток при температуре 40 градусов.

Баклажаны в сушилке

Чипсы из баклажанов в духовке

Ингредиенты

Баклажаны – 2-3 шт

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Вымойте баклажаны, очистите и нарежьте одинаковыми кусочками. Посолите и оставьте на 10-15 минут. Затем промойте баклажаны в холодной проточной воде и обсушите бумажными полотенцами. Выложите баклажаны на противень в один слой, таким образом, чтоб между кусочками было свободное место. Нагрейте духовку до 200°C и поставьте баклажаны на 1 час. После этого убавьте температуру до 100°C и сушите еще 4 часа.

Баклажаны в духовке

Вяленые баклажаны

Ингредиенты

Баклажаны – 2-3 шт.

Соль – по вкусу

Грибная приправа – по вкусу

Способ приготовления

Вымойте баклажаны, очистите и нарежьте тонкими кружочками. Посолите и оставьте на 10-15 минут, чтоб из баклажанов вышла горечь. После промойте под холодной проточной водой и просушите бумажными полотенцами.

Присыпьте грибной приправой. Нанизайте кружочки баклажанов на нитку.

Выложите баклажаны на противне и поставьте в духовку на 10 минут при температуре 160°C.

После этот развесьте нитки с баклажанами в любом удобном месте для досушивания.

Вяленые баклажаны как грибы

Приятного аппетита и вкусных заготовок!