Приготовите в считанные минуты: эту закуску из баклажанов съедят вместе с тарелкой

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Осенью баклажанов много, как никогда и хозяйки пытаются делать из этих овощей заготовки или готовить разные вкусности на обед или ужин. Так, из этого овоща можно сделать салат, запечь челноками, пожарить кружочками или потушить рагу.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом закуски, которая обязательно понравится близким. А опубликовали ее на Instagram-странице "fasting marafon".

Как приготовить закуску из баклажанов с сыром и помидорами

Ингредиенты:

баклажаны – 300 г;

помидоры – 150 г;

соль – по вкусу;

Ингредиенты для начинки:

сыр сливочный – 100 г;

чеснок – 2 зуб.;

соль, перец, зелень;

Способ приготовления:

1.Баклажаны нарезать кольцами.

2.Добавить любимые специи.

3.Обжарить с обеих сторон.

4.Для начинки измельчить чеснок и зелень, перемешать с сыром.

5. Сыр намазать на баклажаны, положить дольки помидоров и сложить вдвое.