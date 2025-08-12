Укр

Яблочный пирог "Невидимка": нежность и аромат в каждом кусочке (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пышный, воздушный, ароматный, из простых продуктов
Пышный, воздушный, ароматный, из простых продуктов. Фото instagram.com

Вкусный яблочный пирог

Яблоко – один из самых любимых фруктов в мире. Его добавляют в пироги, варенье, компоты, сушат на зиму, а также готовят свежие витаминные блюда — например, салат с яблоками, гранатом и орехами, прекрасно вкусный в любое время года.

Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — "невидимый" яблочный пирог. В нем почти нет теста – только тонкие ломтики яблок, нежно соединенные кремовой основой. Выпечка настолько легкая и воздушная, что словно исчезает во рту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".

Как приготовить "невидимый" яблочный пирог

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 кг;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 135 г;
  • пшеничная мука – 125 г;
  • растопленное масло – 30 г;
  • молоко (комнатной температуры) – 120 мл;
  • разрыхлитель – 1 ч. ложка;
  • молотая корица – 1/2 ч. ложки;
  • мускатный орех – 1/4 ч. ложки;
  • молотый имбирь – 1/4 ч. ложки;
  • гвоздика молотая – щепотка;
  • соль – 1/4 ч. ложки;
  • ванильный экстракт – 1 ч. ложка.

Способ приготовления:

  1. Нарезать яблоки очень тонкими ломтиками.
  2. Смешать муку с разрыхлителем, специями и солью.
  3. Взбить яйца с сахаром до светлой рыхлой массы.
  4. Добавить в яйца половину сухих ингредиентов, перемешать.
  5. Влить молоко с растопленным маслом и ванилью, добавить оставшуюся сухую смесь и перемешать.
  6. Вмешать яблоки в тесто, выложить в форму и выпекать при 190 С примерно 60 минут до готовности.
Теги:
#Яблоки #Пирог #Готовим дома