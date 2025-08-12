Яблочный пирог "Невидимка": нежность и аромат в каждом кусочке (видео)
Вкусный яблочный пирог
Яблоко – один из самых любимых фруктов в мире. Его добавляют в пироги, варенье, компоты, сушат на зиму, а также готовят свежие витаминные блюда — например, салат с яблоками, гранатом и орехами, прекрасно вкусный в любое время года.
Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — "невидимый" яблочный пирог. В нем почти нет теста – только тонкие ломтики яблок, нежно соединенные кремовой основой. Выпечка настолько легкая и воздушная, что словно исчезает во рту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".
Как приготовить "невидимый" яблочный пирог
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 135 г;
- пшеничная мука – 125 г;
- растопленное масло – 30 г;
- молоко (комнатной температуры) – 120 мл;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- молотая корица – 1/2 ч. ложки;
- мускатный орех – 1/4 ч. ложки;
- молотый имбирь – 1/4 ч. ложки;
- гвоздика молотая – щепотка;
- соль – 1/4 ч. ложки;
- ванильный экстракт – 1 ч. ложка.
Способ приготовления:
- Нарезать яблоки очень тонкими ломтиками.
- Смешать муку с разрыхлителем, специями и солью.
- Взбить яйца с сахаром до светлой рыхлой массы.
- Добавить в яйца половину сухих ингредиентов, перемешать.
- Влить молоко с растопленным маслом и ванилью, добавить оставшуюся сухую смесь и перемешать.
- Вмешать яблоки в тесто, выложить в форму и выпекать при 190 С примерно 60 минут до готовности.