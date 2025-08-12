Яблочный пирог "Невидимка": нежность и аромат в каждом кусочке (видео)

Вкусный яблочный пирог

Яблоко – один из самых любимых фруктов в мире. Его добавляют в пироги, варенье, компоты, сушат на зиму, а также готовят свежие витаминные блюда — например, салат с яблоками, гранатом и орехами, прекрасно вкусный в любое время года.

Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — "невидимый" яблочный пирог. В нем почти нет теста – только тонкие ломтики яблок, нежно соединенные кремовой основой. Выпечка настолько легкая и воздушная, что словно исчезает во рту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".

Как приготовить "невидимый" яблочный пирог

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

яйца – 3 шт.;

сахар – 135 г;

пшеничная мука – 125 г;

растопленное масло – 30 г;

молоко (комнатной температуры) – 120 мл;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

молотая корица – 1/2 ч. ложки;

мускатный орех – 1/4 ч. ложки;

молотый имбирь – 1/4 ч. ложки;

гвоздика молотая – щепотка;

соль – 1/4 ч. ложки;

ванильный экстракт – 1 ч. ложка.

Способ приготовления: