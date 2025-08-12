Не салат, а удовольствие: помидоры, сырок и секретная заправка (видео)

На праздник или каждый день

Помидор – сочный и яркий овощ, который любят использовать во многих блюдах. Из него готовят разнообразные салаты, соусы, а также консервируют, например ароматную аджику с яблоками на зиму.

Но сегодня мы предлагаем легкий и вкуснейший салат из помидоров с сыром – простое блюдо, сочетающее свежесть овощей с нежностью сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "my_svetik3".

Как приготовить салат с помидорами и сыром

Ингредиенты:

помидоры – 500 г;

чеснок – 2 зубчика;

плавленый сыр – 150 г;

майонез – 3 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

укроп – небольшой пучок;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления: