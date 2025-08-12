Укр

Не салат, а удовольствие: помидоры, сырок и секретная заправка (видео)

Мария Швец
Новость обновлена 12 августа 2025, 10:20
Яркий, сочный, из обычных продуктов. Фото 1000.menu

На праздник или каждый день

Помидор – сочный и яркий овощ, который любят использовать во многих блюдах. Из него готовят разнообразные салаты, соусы, а также консервируют, например ароматную аджику с яблоками на зиму.

Но сегодня мы предлагаем легкий и вкуснейший салат из помидоров с сыром – простое блюдо, сочетающее свежесть овощей с нежностью сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "my_svetik3".

Как приготовить салат с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • помидоры – 500 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • плавленый сыр – 150 г;
  • майонез – 3 ст. л.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • укроп – небольшой пучок;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры и порезать их средними кусочками.
  2. Очистить чеснок и мелко порезать или пропустить через пресс.
  3. Натереть сыр на мелкой терке.
  4. Смешать майонез и сметану до однородности.
  5. Добавить к помидорам сыр, чеснок, соус, мелко порезанный укроп, посолить и поперчить по вкусу.
  6. Аккуратно перемешать салат и подать на стол.
