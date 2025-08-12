Не салат, а удовольствие: помидоры, сырок и секретная заправка (видео)
На праздник или каждый день
Помидор – сочный и яркий овощ, который любят использовать во многих блюдах. Из него готовят разнообразные салаты, соусы, а также консервируют, например ароматную аджику с яблоками на зиму.
Но сегодня мы предлагаем легкий и вкуснейший салат из помидоров с сыром – простое блюдо, сочетающее свежесть овощей с нежностью сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "my_svetik3".
Как приготовить салат с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- помидоры – 500 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- плавленый сыр – 150 г;
- майонез – 3 ст. л.;
- сметана – 3 ст. л.;
- укроп – небольшой пучок;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Помыть помидоры и порезать их средними кусочками.
- Очистить чеснок и мелко порезать или пропустить через пресс.
- Натереть сыр на мелкой терке.
- Смешать майонез и сметану до однородности.
- Добавить к помидорам сыр, чеснок, соус, мелко порезанный укроп, посолить и поперчить по вкусу.
- Аккуратно перемешать салат и подать на стол.