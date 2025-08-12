Закуска из кабачков "с грузинским характером", покоряющая с первой ложки: сочный вкус лета в каждой банке (видео)
Читати українською
Выходят невероятно вкусными
Кабачок – это один из самых универсальных овощей на летнем столе. Его нежная текстура и нейтральный вкус позволяют экспериментировать без ограничений: запекать, тушить, жарить, фаршировать, добавлять в салаты, или делать из него хрустящие "сэндвичи" с сырной начинкой.
Но сегодня мы предлагаем другой, не менее интересный вариант — пикантную закуску из кабачков, которая точно удивит по характеру: с пряностями, соусом и легкой кислинкой. Она прекрасно подходит и горячей, и холодной, а еще прекрасно хранится в банках – значит, станет идеальным дополнением к семейному ужину или праздничному столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nekrasovakitchen ".
Как приготовить закуску из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг;
- чеснок – 1 головка;
- сахар – 150 г;
- соль – 1 ст. л.;
- перец черный молотый – 1 ст. л.;
- соус сацибели – 485 г;
- масло – 100 мл;
- уксус 9% – 100 мл.
Способ приготовления:
- Вымыть и обсушить кабачки.
- Нарезать полукольцами толщиной 5–7 мм.
- Переложить кабачки в кастрюлю и добавить измельченный чеснок, соль, сахар, перец, сацебели и растительное масло.
- Поставить кастрюлю на средний огонь и тушить периодически помешивая в течение 30 минут.
- Добавить уксус, аккуратно перемешать и варить еще 10 минут.
- Разложить горячую закуску в сухие стерильные банки, закрыть крышками и оставить остывать.