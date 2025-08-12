Укр

Закуска из кабачков "с грузинским характером", покоряющая с первой ложки: сочный вкус лета в каждой банке (видео)

Мария Швец
Закуска, которую сметут со стола первой
Закуска, которую сметут со стола первой. Фото instagram.com

Выходят невероятно вкусными

Кабачок – это один из самых универсальных овощей на летнем столе. Его нежная текстура и нейтральный вкус позволяют экспериментировать без ограничений: запекать, тушить, жарить, фаршировать, добавлять в салаты, или делать из него хрустящие "сэндвичи" с сырной начинкой.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее интересный вариант — пикантную закуску из кабачков, которая точно удивит по характеру: с пряностями, соусом и легкой кислинкой. Она прекрасно подходит и горячей, и холодной, а еще прекрасно хранится в банках – значит, станет идеальным дополнением к семейному ужину или праздничному столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nekrasovakitchen ".

Как приготовить закуску из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 кг;
  • чеснок – 1 головка;
  • сахар – 150 г;
  • соль – 1 ст. л.;
  • перец черный молотый – 1 ст. л.;
  • соус сацибели – 485 г;
  • масло – 100 мл;
  • уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Вымыть и обсушить кабачки.
  2. Нарезать полукольцами толщиной 5–7 мм.
  3. Переложить кабачки в кастрюлю и добавить измельченный чеснок, соль, сахар, перец, сацебели и растительное масло.
  4. Поставить кастрюлю на средний огонь и тушить периодически помешивая в течение 30 минут.
  5. Добавить уксус, аккуратно перемешать и варить еще 10 минут.
  6. Разложить горячую закуску в сухие стерильные банки, закрыть крышками и оставить остывать.
