Закуска из кабачков "с грузинским характером", покоряющая с первой ложки: сочный вкус лета в каждой банке (видео)

Выходят невероятно вкусными

Кабачок – это один из самых универсальных овощей на летнем столе. Его нежная текстура и нейтральный вкус позволяют экспериментировать без ограничений: запекать, тушить, жарить, фаршировать, добавлять в салаты, или делать из него хрустящие "сэндвичи" с сырной начинкой.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее интересный вариант — пикантную закуску из кабачков, которая точно удивит по характеру: с пряностями, соусом и легкой кислинкой. Она прекрасно подходит и горячей, и холодной, а еще прекрасно хранится в банках – значит, станет идеальным дополнением к семейному ужину или праздничному столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nekrasovakitchen ".

Как приготовить закуску из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

чеснок – 1 головка;

сахар – 150 г;

соль – 1 ст. л.;

перец черный молотый – 1 ст. л.;

соус сацибели – 485 г;

масло – 100 мл;

уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления: