Мало теста, много яблок: секрет вкуснейших оладий (видео)

Мария Швец
Ароматные, румяные, вкусные
Ароматные, румяные, вкусные. Фото instagram.com

Для приятного чаепития

Яблоко – это один из самых популярных фруктов, который любят за его сочность, аромат и нежную сладость. Из яблок готовят множество блюд: от свежих салатов и запеканок до десертов и даже яблочных чипсов – хрустящих слайсов, которые можно наслаждаться как полезный перекус.

Но сегодня мы предлагаем приготовить вкусные и нежные яблочные оладьи – идеальный вариант для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " lanas_diet ".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • яблоко кислое – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 95 г;
  • разрыхлитель – 5 г;
  • соль – щепотка;
  • кефир – 80 г;
  • молоко – 40 г;
  • сахар – 1 ст.л;
  • масло для обжаривания – по необходимости;
  • цедра лимона – по вкусу;
  • ваниль – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Взять яблоко, очистить от кожуры и семян, порезать маленьким кубиком.
  2. Смешать яйцо, кефир, молоко, сахар, соль, ваниль и цедру лимона до однородности.
  3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, тщательно перемешать.
  4. Вмешать яблочные кубики в тесто.
  5. Оставить тесто на 15-20 минут, чтобы оно немного загустело и яблоки насытились.
  6. Выпекать оладьи на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
