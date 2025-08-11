Мало теста, много яблок: секрет вкуснейших оладий (видео)

Для приятного чаепития

Яблоко – это один из самых популярных фруктов, который любят за его сочность, аромат и нежную сладость. Из яблок готовят множество блюд: от свежих салатов и запеканок до десертов и даже яблочных чипсов – хрустящих слайсов, которые можно наслаждаться как полезный перекус.

Но сегодня мы предлагаем приготовить вкусные и нежные яблочные оладьи – идеальный вариант для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " lanas_diet ".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

яблоко кислое – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 95 г;

разрыхлитель – 5 г;

соль – щепотка;

кефир – 80 г;

молоко – 40 г;

сахар – 1 ст.л;

масло для обжаривания – по необходимости;

цедра лимона – по вкусу;

ваниль – по вкусу;

Способ приготовления: