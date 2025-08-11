Мало теста, много яблок: секрет вкуснейших оладий (видео)
Яблоко – это один из самых популярных фруктов, который любят за его сочность, аромат и нежную сладость. Из яблок готовят множество блюд: от свежих салатов и запеканок до десертов и даже яблочных чипсов – хрустящих слайсов, которые можно наслаждаться как полезный перекус.
Но сегодня мы предлагаем приготовить вкусные и нежные яблочные оладьи – идеальный вариант для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " lanas_diet ".
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- яблоко кислое – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 95 г;
- разрыхлитель – 5 г;
- соль – щепотка;
- кефир – 80 г;
- молоко – 40 г;
- сахар – 1 ст.л;
- масло для обжаривания – по необходимости;
- цедра лимона – по вкусу;
- ваниль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Взять яблоко, очистить от кожуры и семян, порезать маленьким кубиком.
- Смешать яйцо, кефир, молоко, сахар, соль, ваниль и цедру лимона до однородности.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем, тщательно перемешать.
- Вмешать яблочные кубики в тесто.
- Оставить тесто на 15-20 минут, чтобы оно немного загустело и яблоки насытились.
- Выпекать оладьи на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.