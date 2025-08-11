Нежнейшее кабачковое рагу: готовится просто, как когда-то у мамы (видео)

Рагу из кабачков готовится буквально за 20 минут, овощи при этом не развариваются в кашу, а остаются крепкими и аппетитными

Кабачок – это один из самых нежных и одновременно универсальных овощей лета. Его любят за мягкий вкус, быстроту приготовления и способность сочетаться с множеством ингредиентов. Из кабачков готовят все: от легких салатов и запеканок до необычных блюд на гриле – например, овощные шашлычки.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант — нежное кабачковое рагу, просто тающее во рту. Оно не нуждается в много ингредиентах, готовится быстро, а вкус такой, что хочется еще ложечку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " anny.cooking ".

Как приготовить кабачковое рагу

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

лук – ½ шт.;

перец сладкий – ½ шт.;

чеснок – 2 зубчика;

помидоры – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

соль – ½ ч.л.;

перец молотый – по вкусу;

орегано – по вкусу;

перец душистый горошком – несколько шт.;

лавровый лист – 1 шт.;

сливки 33% – 200 мл;

молоко – 100 мл.

Способ приготовления: