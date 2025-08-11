Нежнейшее кабачковое рагу: готовится просто, как когда-то у мамы (видео)

Укр

Нежнейшее кабачковое рагу: готовится просто, как когда-то у мамы

Быстро, просто, легко, полезно для всей семьи
Рагу из кабачков готовится буквально за 20 минут, овощи при этом не развариваются в кашу, а остаются крепкими и аппетитными

Кабачок – это один из самых нежных и одновременно универсальных овощей лета. Его любят за мягкий вкус, быстроту приготовления и способность сочетаться с множеством ингредиентов. Из кабачков готовят все: от легких салатов и запеканок до необычных блюд на гриле – например, овощные шашлычки.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант — нежное кабачковое рагу, просто тающее во рту. Оно не нуждается в много ингредиентах, готовится быстро, а вкус такой, что хочется еще ложечку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " anny.cooking ".

Как приготовить кабачковое рагу

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.;
  • лук – ½ шт.;
  • перец сладкий – ½ шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • помидоры – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • соль – ½ ч.л.;
  • перец молотый – по вкусу;
  • орегано – по вкусу;
  • перец душистый горошком – несколько шт.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • сливки 33% – 200 мл;
  • молоко – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Очистить и порезать все овощи: кабачок, морковь, лук, перец, помидоры и чеснок.
  2. Обжарить лук с морковью на растительном масле до мягкости.
  3. Добавить перец, помидоры, кабачок и чеснок, тушить под крышкой 10 минут.
  4. Добавить соль, специи, лавровый лист, горошины перца, перемешать.
  5. Влить сливки и молоко, довести до кипения и тушить еще 10 минут на медленном огне.
  6. Снять с огня, дать настояться несколько минут и подавать.
