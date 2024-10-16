Приготуєте за лічені хвилини: цю закуску з баклажанів з'їдять разом з тарілкою
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Ця страва вам неодмінно сподобається
Восени баклажанів багато, як ніколи й господині намагаються робити з цих овочів заготівлі або ж готувати різні смаколики на обід чи вечерю. Так, з цього овочу можна зробити салат, запекти човниками, посмажити кружальцями чи потушкувати рагу.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски, яка неодмінно сподобається близьким. А опублікували її на Instagram-сторінці "fasting marafon".
Як приготувати закуску з баклажанів з сиром та помідорами
Інгредієнти:
- баклажани – 300 г;
- помідори – 150 г;
- сіль – за смаком;
Інгредієнти для начинки:
- сир вершковий – 100 г;
- часник – 2 зуб.;
- сіль, перець, зелень;
Спосіб приготування:
1.Баклажани нарізати кільцями.
2.Додати улюблені спеції.
3.Обсмажити з обох боків.
4.Для начинки подрібнити часник і зелень, перемішати з сиром.
5.Сир намастити на баклажани, покласти частинку помідорів та скласти вдвоє.