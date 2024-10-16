Приготуєте за лічені хвилини: цю закуску з баклажанів з'їдять разом з тарілкою

Ця страва вам неодмінно сподобається

Восени баклажанів багато, як ніколи й господині намагаються робити з цих овочів заготівлі або ж готувати різні смаколики на обід чи вечерю. Так, з цього овочу можна зробити салат, запекти човниками, посмажити кружальцями чи потушкувати рагу.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски, яка неодмінно сподобається близьким. А опублікували її на Instagram-сторінці "fasting marafon".

Як приготувати закуску з баклажанів з сиром та помідорами

Інгредієнти:

баклажани – 300 г;

помідори – 150 г;

сіль – за смаком;

Інгредієнти для начинки:

сир вершковий – 100 г;

часник – 2 зуб.;

сіль, перець, зелень;

Спосіб приготування:

1.Баклажани нарізати кільцями.

2.Додати улюблені спеції.

3.Обсмажити з обох боків.

4.Для начинки подрібнити часник і зелень, перемішати з сиром.

5.Сир намастити на баклажани, покласти частинку помідорів та скласти вдвоє.