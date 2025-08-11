Минимум ингредиентов – максимум вкуса: домашние вяленые помидоры в масле

Пальчики оближешь

Помидоры – это солнечный овощ, который в сезон буквально переполняет наши грядки, полки и рецепты. Их запекают, солят, консервируют, готовят в медово-горчичном маринаде, добавляют в соусы и салаты.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой способ – вяление. Это простой, но изысканный метод сохранения томатов, открывающий их глубокий, насыщенный вкус и аромат. Вяленые помидоры станут настоящим деликатесом в вашем кухонном ящике – для пасты, закусок или даже просто с хрустящим хлебом и оливковым маслом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " irina_kozachuk_ ".

Как приготовить вяленые помидоры

Ингредиенты:

помидоры сливка – 1,5 кг;

соль – 1 ч.л;

сахар – 1 ч.л;

сушеный орегано – 1 ч.л;

чеснок – 4 зубчика;

масло (оливковое или подсолнечное) – 250 мл.

Способ приготовления: