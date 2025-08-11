Укр

Минимум ингредиентов – максимум вкуса: домашние вяленые помидоры в масле

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Изысканные, очень вкусные, душистые
Изысканные, очень вкусные, душистые. Фото instagram.com

Пальчики оближешь

Помидоры – это солнечный овощ, который в сезон буквально переполняет наши грядки, полки и рецепты. Их запекают, солят, консервируют, готовят в медово-горчичном маринаде, добавляют в соусы и салаты.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой способ – вяление. Это простой, но изысканный метод сохранения томатов, открывающий их глубокий, насыщенный вкус и аромат. Вяленые помидоры станут настоящим деликатесом в вашем кухонном ящике – для пасты, закусок или даже просто с хрустящим хлебом и оливковым маслом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " irina_kozachuk_ ".

Как приготовить вяленые помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры сливка – 1,5 кг;
  • соль – 1 ч.л;
  • сахар – 1 ч.л;
  • сушеный орегано – 1 ч.л;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • масло (оливковое или подсолнечное) – 250 мл.

Способ приготовления:

  1. Вымыть помидоры и тщательно обсушить.
  2. Разрезать каждый плод пополам вдоль.
  3. Выложить помидоры срезом вверх на противень с пергаментом или на решетку сушилки.
  4. Посыпать солью и сахаром, сушить в духовке при 100 °C 8–10 часов с приоткрытой дверцей или в сушилке при 70 °C в течение суток.
  5. Сложить готовые помидоры в сухие стерильные банки слоями, пересыпая орегано и добавляя слайсы чеснока.
  6. Залить маслом (холодным или подогретым до 70 °C), закрутить крышками и хранить в холодильнике.
Теги:
#Помидоры #Заготовка #Готовим дома