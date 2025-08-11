Пышные, ароматные, нежные: как приготовить оладьи с яблоками
-
-
Идеально на завтрак
Обычные оладьи станут еще вкуснее, если добавить в них ароматные и сочные яблоки. Фрукты придадут выпечке нежность, легкую фруктовую кислинку и приятный аромат. Такие оладьи вкусно есть как теплыми, так и охлажденными, а подавать их можно со сметаной, медом или любимым вареньем.
Рецептом пышных оладий с яблоками поделились на YouTube-канале Українські смаколики.
Ингредиенты:
- Кефир – 200 мл;
- Мука – 5-6 ст.л;
- Яйцо — 1 шт;
- Сахар – 2 ч.л;
- Сода — 0.5 ч.л;
- Масло растительное – 2 ст.л;
- Соль – щепотка;
- Яблоко – 1 шт.
Как приготовить оладьи с яблоками
- Смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и соду.
- Постепенно добавьте муку, чтобы получить тесто консистенции густой сметаны.
- Натрите яблоко на большой терке, отожмите сок и добавьте к тесту.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.