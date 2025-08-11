Пышные, ароматные, нежные: как приготовить оладьи с яблоками

Идеально на завтрак

Обычные оладьи станут еще вкуснее, если добавить в них ароматные и сочные яблоки. Фрукты придадут выпечке нежность, легкую фруктовую кислинку и приятный аромат. Такие оладьи вкусно есть как теплыми, так и охлажденными, а подавать их можно со сметаной, медом или любимым вареньем.

Рецептом пышных оладий с яблоками поделились на YouTube-канале Українські смаколики.

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл;

Мука – 5-6 ст.л;

Яйцо — 1 шт;

Сахар – 2 ч.л;

Сода — 0.5 ч.л;

Масло растительное – 2 ст.л;

Соль – щепотка;

Яблоко – 1 шт.

Как приготовить оладьи с яблоками