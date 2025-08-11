Укр

Пышные, ароматные, нежные: как приготовить оладьи с яблоками

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Готовятся за 15 минут
Готовятся за 15 минут. Фото Freepik

Идеально на завтрак

Обычные оладьи станут еще вкуснее, если добавить в них ароматные и сочные яблоки. Фрукты придадут выпечке нежность, легкую фруктовую кислинку и приятный аромат. Такие оладьи вкусно есть как теплыми, так и охлажденными, а подавать их можно со сметаной, медом или любимым вареньем.

Рецептом пышных оладий с яблоками поделились на YouTube-канале Українські смаколики.

Ингредиенты:

  • Кефир – 200 мл;
  • Мука – 5-6 ст.л;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Сахар – 2 ч.л;
  • Сода — 0.5 ч.л;
  • Масло растительное – 2 ст.л;
  • Соль – щепотка;
  • Яблоко – 1 шт.

Как приготовить оладьи с яблоками

  1. Смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и соду.
  2. Постепенно добавьте муку, чтобы получить тесто консистенции густой сметаны.
  3. Натрите яблоко на большой терке, отожмите сок и добавьте к тесту.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Теги:
#Рецепты #Яблоки #Оладьи