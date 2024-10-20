Готовьте сразу двойную порцию: это "царское" варенье из кизила станет любимым в вашей семье (видео)

Такое необычное лакомство станет прекрасным угощением к чаю в холодное время года

Кизил – это полезная ягода, богатая витаминами, антиоксидантами и минералами, которая способствует укреплению иммунитета, улучшению пищеварения и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, кизиловое варенье – это невероятно вкусный десерт с насыщенным вкусом.

Оно станет не только прекрасной начинкой для такой выпечки, как блины или пирожные, но и отлично подойдет к мясным блюдам. Необычайно простым рецептом приготовления кизилового варенья с нами поделились на YouTube-канале "Дача Кухня Отдых".

Как приготовить кизиловое варенье

Ингредиенты:

кизил – 1 кг;

сахар – 1 кг;

вода — 250 мл;

Способ приготовления:

1.Кизил промыть и просушить.

2.Воду нагреть, добавить к ней сахар, размешивать, пока сахар не растворится.

3.К сиропу добавить кизил и довести до кипения, прокипятить в течение 5-7 минут на небольшом огне, оставить охлаждаться.

4.Повторить процесс три раза.

5.На четвертый раз варенье снова довести до кипения и оставить прокипеть в течение 10 минут.

6.Разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать.