Готовьте сразу двойную порцию: это "царское" варенье из кизила станет любимым в вашей семье (видео)
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Такое необычное лакомство станет прекрасным угощением к чаю в холодное время года
Кизил – это полезная ягода, богатая витаминами, антиоксидантами и минералами, которая способствует укреплению иммунитета, улучшению пищеварения и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, кизиловое варенье – это невероятно вкусный десерт с насыщенным вкусом.
Оно станет не только прекрасной начинкой для такой выпечки, как блины или пирожные, но и отлично подойдет к мясным блюдам. Необычайно простым рецептом приготовления кизилового варенья с нами поделились на YouTube-канале "Дача Кухня Отдых".
Как приготовить кизиловое варенье
Ингредиенты:
- кизил – 1 кг;
- сахар – 1 кг;
- вода — 250 мл;
Способ приготовления:
1.Кизил промыть и просушить.
2.Воду нагреть, добавить к ней сахар, размешивать, пока сахар не растворится.
3.К сиропу добавить кизил и довести до кипения, прокипятить в течение 5-7 минут на небольшом огне, оставить охлаждаться.
4.Повторить процесс три раза.
5.На четвертый раз варенье снова довести до кипения и оставить прокипеть в течение 10 минут.
6.Разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать.