Готуйте одразу подвійну порцію: це "царське" варення з кизилу стане улюбленим у вашій сім'ї (відео)

Такі незвичайні ласощі стануть чудовим частуванням до чаю в холодну пору року

Кизил — це корисна ягода, багата на вітаміни, антиоксиданти та мінерали, яка сприяє зміцненню імунітету, поліпшенню травлення і підтримці здоров'я серцево-судинної системи. Своєю чергою, кизилове варення – це неймовірно смачний десерт із насиченим смаком.

Воно стане не лише чудовою начинкою для такої випічки, як млинці чи тістечка, а й відмінно пасуватиме до м'ясних страв. Надзвичайно простим рецептом приготування кизилового варення з нами поділилися на YouTube-каналі "Дача Кухня Відпочинок".

Як приготувати кизилове варення

Інгредієнти:

кизил — 1 кг;

цукор — 1 кг;

вода — 250 мл;

Спосіб приготування:

1.Кизил промити та просушити.

2.Воду нагріти, додати до неї цукор, розмішувати, доки цукор не розчиниться.

3.До сиропу додати кизил та довести до кипіння, прокип'ятити протягом 5-7 хвилин на невеликому вогні, залишити охолоджуватися.

4.Повторити процес три рази.

5.На четвертий раз варення знову довести до кипіння та залишити прокипіти протягом 10 хвилин.

6.Розлити варення по стерилізованим банкам та закатати.